潘懷宗涉詐領助理薪資案 士院8日再開羈押庭

潘懷宗。圖／聯合報系資料照片

台北市議員潘懷宗涉嫌詐領助理薪資案，士林地檢署聲請羈押禁見，士林地方法院裁定200萬元交保。檢方抗告後，台灣高等法院發回更裁。士院明天上午10時30分再度開庭。

潘懷宗及陳姓主任被控於民國97年至109年間，以人頭詐領公費助理薪資後挪作私用，初估詐領金額約新台幣300萬元。士林地檢署於1月26日指揮調查局搜索、約談，聲押潘懷宗及陳姓主任。

士林地方法院認為，潘懷宗及陳姓主任涉犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪嫌疑重大，有事實足認有偽造證據、勾串共犯之虞，且有相當理由認有逃亡之虞，但無羈押必要，裁定各以200萬元、150萬元交保。士檢不服，提起抗告。

高院裁定指出，潘懷宗坦承以人頭助理向台北市議會領取薪資，但辯稱並未挪作私用、沒有不法意圖，只是用來支應服務處開銷，但依同案被告說詞及卷內證據，有相當理由認定潘懷宗有偽造證據、勾串共犯之虞。

裁定提到，士院認為潘懷宗有串證或滅證之虞，卻以200萬元交保並限制出境出海，但未說明為何認定具保及限制出境出海即可替代羈押；且現行法律並無串證或滅證可沒入保證金的規定，能否擔保被告不會有串證或滅證行為，仍有疑問，撤銷原裁定，發回更裁。

士院收到高院裁定後，訂於明天上午10時30分再開羈押庭，並傳喚潘懷宗、陳姓主任到庭。