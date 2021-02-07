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暑假KTV歡唱卻辱警五字經 男一個字要罰8000元

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

魏姓男子去年8月暑假期間與友人在新竹市KTV歡唱，凌晨卻發生包廂鬥毆事件（另案偵辦中），新竹市警方獲報，大批員警趕往現場進行盤查，不料魏竟對多名員警嗆「Ｘ你Ｘ三小」，遭警當場逮捕；新竹地院審理終結，依侮辱公務員罪判魏拘役40日，易科罰金4萬元，換言之，嗆警五字經一個字要罰8000元。

魏男遭逮後坦承犯行，經檢察官當庭勘驗案發時的密錄器畫面，魏與警方針對事發情節的說詞與事實相符。法官認為，魏未能體認公務員依法執行職務是代表國家行使公權力，應予尊重，竟恣意侮辱依法執行職務的員警，其心態、手段均可議，且影響社會秩序及公權力執行，蔑視員警執法尊嚴，並對員警的名譽產生一定程度危害，審酌依侮辱公務員罪判拘役40日。

魏對多名員警嗆「Ｘ你Ｘ三小」，遭警當場逮捕；新竹地院審理終結，依侮辱公務員罪判魏拘役40日，易科罰金4萬元，換言之，嗆警五字經一個字要罰8000元。示意圖／報系資料照
魏對多名員警嗆「Ｘ你Ｘ三小」，遭警當場逮捕；新竹地院審理終結，依侮辱公務員罪判魏拘役40日，易科罰金4萬元，換言之，嗆警五字經一個字要罰8000元。示意圖／報系資料照

新竹 公務員 檢察官

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