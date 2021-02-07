６萬月薪不夠花？暖男警欠債淪騙徒連詐兩老弱

宜蘭縣羅東分局某派出所陳姓員警，疑似在外積欠債務，今年1月執行護鈔、詐欺勤務時，向一名老翁、婦人分別詐取40、37萬元財物，直到被害人跑到警局「討錢」，全案才曝光，警方獲報後隨即展開清查，並報請宜蘭地檢署指揮，陳員見紙包不住火，本月3日已主動離職，全案警方調查後，將依貪汙治罪條例函送地檢署偵辦。

28歲的陳員是警專30期生，畢業後就分發至該派出所，服務迄今已經7年多，表現沉穩，也曾因熱心幫助民眾，登上媒體版面，是外界俗稱的「暖警」。事發後分局、派出所氣氛低迷，不僅於此，陳員也曾向派出所同事借錢，每次約數萬元不等，同事不解是欠多大債務，才會讓陳員鋌而走險。

據了解，陳員是在今年1月執行護鈔勤務時，見1名老翁住家有裝潢需求，到銀行提領40萬元，陳以警員身分，假意協助保管老翁40萬元現金，若有需要，可再至派出所領取，老翁不疑有他，將現金交由陳員保管。

沒多久，老翁準備付款時到派出所「領錢」，但全所警員對老翁說法疑惑「什麼時候有這項服務？」經詢問陳員，陳對答支支吾吾，警方認為事有蹊蹺，展開內部調查。

不僅於此，陳員還藉偵辦詐欺案件之由，要求被害婦人先將30萬元匯至他的戶頭，藉此誘騙車手出來，加速偵辦流程，事後陳見婦人上當，還要求再補匯7萬元，前後總計詐取37萬元財物，全案也是等到婦人到派出所問案才曝光。

羅東警分局今年1月底獲報後，隨即報請宜蘭地檢署指揮偵辦，據悉，陳嫌有700多萬房貸以及約百萬元信貸，但疑似還幫家裡背負父親債務，每月5、6萬元薪資仍無法「打平」，才會鋌而走險，利用職務之便向兩名被害人詐取77萬元財物，但這筆款項究竟用於何處，仍在調查中。