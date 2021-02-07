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別人開車門瞬間 一輛轎車「刷」過去釀禍判刑6月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子在前年3月間，開車行經西屯區西屯路時，路旁一名戴姓男子開駕駛座車門，準備離開，未料尚未將門關上，賴行經該處時，就直接擦撞戴車的車門，造成戴的左肩、左手受傷，賴在擦撞戴車後，就駛離現場，警方獲報後，循線通知賴到案，台中地院審理後，以雙方達成調解，依肇事逃逸致人受傷，判刑6月，可上訴。

判決書指出，賴姓男子在前年3月26日凌晨1時許，開車行經西屯區西屯路2段往漢口路方向行駛時，當時戴姓男子的轎車停放在路旁，戴已開車門上車，但車門尚未關上時，賴車就「刷」過戴車旁，擦撞戴的車門，當時戴以左手要關閉車門而被撞上，造成戴的左手、左肩擦挫傷、手麻等症狀。

警方獲報後，循線查出是賴姓男子涉案，全案由檢方依肇事逃逸致人受傷罪起訴後，由台中地院審理。

台中地院審理時，賴姓男子承認涉案，且與被撞的戴姓男子達成和解，戴也願意原諒賴，顯見賴已深刻悔悟，犯後態度良好，不過全案屬於一年以上七年以上的肇事逃逸致人受傷罪，合議庭審酌賴的涉案情況後，認為有情輕法重的狀況，因此依刑法予以減刑，判6月徒刑，可上訴。

台中市賴姓男子前年開車行經西屯區西屯路時，撞上在路旁正要關車門的戴姓男子，賴肇事後逃逸，台中地院依法判刑6月。圖／報系資料照
台中市賴姓男子前年開車行經西屯區西屯路時，撞上在路旁正要關車門的戴姓男子，賴肇事後逃逸，台中地院依法判刑6月。圖／報系資料照

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