別人開車門瞬間 一輛轎車「刷」過去釀禍判刑6月

台中市賴姓男子在前年3月間，開車行經西屯區西屯路時，路旁一名戴姓男子開駕駛座車門，準備離開，未料尚未將門關上，賴行經該處時，就直接擦撞戴車的車門，造成戴的左肩、左手受傷，賴在擦撞戴車後，就駛離現場，警方獲報後，循線通知賴到案，台中地院審理後，以雙方達成調解，依肇事逃逸致人受傷，判刑6月，可上訴。

判決書指出，賴姓男子在前年3月26日凌晨1時許，開車行經西屯區西屯路2段往漢口路方向行駛時，當時戴姓男子的轎車停放在路旁，戴已開車門上車，但車門尚未關上時，賴車就「刷」過戴車旁，擦撞戴的車門，當時戴以左手要關閉車門而被撞上，造成戴的左手、左肩擦挫傷、手麻等症狀。

警方獲報後，循線查出是賴姓男子涉案，全案由檢方依肇事逃逸致人受傷罪起訴後，由台中地院審理。