涉不實指徐欣瑩零法案 羅淑蕾：屬評論可受公評

羅淑蕾。圖／聯合報系資料照片

前立委羅淑蕾被控為他人助選時指候選人徐欣瑩「在立法院4年零法案」等語，一審依選罷法傳播不實罪判刑3月，褫奪公權1年。二審日前開庭，羅淑蕾說，所述為評論，可受公評。

羅淑蕾在庭上表示，當天在造勢場合說的話是評論，針對徐欣瑩是否適任新竹縣長作出評論，要選縣長的人為公眾人物，應可受公評，她是要強調，對方沒有提出什麼利國利民的法案，並不是指對方一個法案都沒有提。

羅淑蕾表示，她是以一個評論的角度去說，並不是要傳播不實訊息影響選舉，也沒有誹謗徐欣瑩的意思；辯護人指出，以羅淑蕾當天前後文說法，就可知是評論，並非惡意不實指摘。

告訴人徐欣瑩的律師聲請勘驗電視新聞報導，此在網路上仍看得到，羅淑蕾犯行造成徐欣瑩重大損害，還在持續進行中；羅淑蕾的辯護人反駁，檢察官在偵查本案時，已勘驗過當天影片，也列為證據，他們並不爭執證據能力，因此勘驗電視新聞報導應沒有必要。

法官庭末諭知是否勘驗，待合議庭評議後決定；本件候辦。

一審新竹地院判決書指出，羅淑蕾明知徐欣瑩、楊文科均為民國107年第18屆新竹縣縣長候選人，且羅淑蕾與徐欣瑩均曾任第8屆立法委員，羅淑蕾為協助楊文科當選，竟基於意圖使徐欣瑩不當選犯意，於107年11月4日晚間，在楊文科舉辦的造勢晚會，以演講方式向群眾傳述：「徐欣瑩我請問你，我講話負責任，大家都知道我不會講假話，請問妳4年來，你在立法院做了什麼法案，零，零」等語。

一審調查，徐欣瑩101年到104年擔任立委期間主提案數113筆法案，委員連署提案356筆法案，主提案46筆法案三讀通過。

判決指出，羅淑蕾演說內容，具體指摘徐欣瑩擔任第8屆立法委員期間未從事任何法案的不實事項，造成選民對徐欣瑩的能力、品德操守及政治形象產生質疑，明顯損害於徐欣瑩名譽，並影響選舉，依選罷法的傳播不實罪，判刑3月，得易科罰金，褫奪公權1年。

檢方及羅淑蕾不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。