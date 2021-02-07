快訊

直播／部桃加0？ 陳時中下午2時說明、鄭文燦出席

涉不實指徐欣瑩零法案 羅淑蕾：屬評論可受公評

中央社 / 台北7日電

羅淑蕾。圖／聯合報系資料照片
羅淑蕾。圖／聯合報系資料照片

前立委羅淑蕾被控為他人助選時指候選人徐欣瑩「在立法院4年零法案」等語，一審依選罷法傳播不實罪判刑3月，褫奪公權1年。二審日前開庭，羅淑蕾說，所述為評論，可受公評。

羅淑蕾在庭上表示，當天在造勢場合說的話是評論，針對徐欣瑩是否適任新竹縣長作出評論，要選縣長的人為公眾人物，應可受公評，她是要強調，對方沒有提出什麼利國利民的法案，並不是指對方一個法案都沒有提。

羅淑蕾表示，她是以一個評論的角度去說，並不是要傳播不實訊息影響選舉，也沒有誹謗徐欣瑩的意思；辯護人指出，以羅淑蕾當天前後文說法，就可知是評論，並非惡意不實指摘。

告訴人徐欣瑩的律師聲請勘驗電視新聞報導，此在網路上仍看得到，羅淑蕾犯行造成徐欣瑩重大損害，還在持續進行中；羅淑蕾的辯護人反駁，檢察官在偵查本案時，已勘驗過當天影片，也列為證據，他們並不爭執證據能力，因此勘驗電視新聞報導應沒有必要。

法官庭末諭知是否勘驗，待合議庭評議後決定；本件候辦。

一審新竹地院判決書指出，羅淑蕾明知徐欣瑩、楊文科均為民國107年第18屆新竹縣縣長候選人，且羅淑蕾與徐欣瑩均曾任第8屆立法委員，羅淑蕾為協助楊文科當選，竟基於意圖使徐欣瑩不當選犯意，於107年11月4日晚間，在楊文科舉辦的造勢晚會，以演講方式向群眾傳述：「徐欣瑩我請問你，我講話負責任，大家都知道我不會講假話，請問妳4年來，你在立法院做了什麼法案，零，零」等語。

一審調查，徐欣瑩101年到104年擔任立委期間主提案數113筆法案，委員連署提案356筆法案，主提案46筆法案三讀通過。

判決指出，羅淑蕾演說內容，具體指摘徐欣瑩擔任第8屆立法委員期間未從事任何法案的不實事項，造成選民對徐欣瑩的能力、品德操守及政治形象產生質疑，明顯損害於徐欣瑩名譽，並影響選舉，依選罷法的傳播不實罪，判刑3月，得易科罰金，褫奪公權1年。

檢方及羅淑蕾不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

徐欣瑩 羅淑蕾 新竹

延伸閱讀

五峰羅山部落19戶違建合法 原民處為族人實現居住正義

助弱勢童儲蓄脫貧 懷恩社福基金會捐25萬注社會救助金

植被養護19年有成 尖石、五峰3處特定水保區解禁

台灣漆藝大師彭坤炎獲盛讚 竹縣長楊文科稱其台灣之光

相關新聞

6萬月薪不夠花？暖男警淪騙徒連詐兩老弱 分局自清查辦

宜蘭縣羅東分局某派出所陳姓員警，疑似在外積欠債務，今年1月執行護鈔、詐欺勤務時，向一名老翁、婦人分別詐取40、37萬元財...

明知將酒測還喝酒混淆難管 律師：道交條例有漏洞應修

律師林富貴指出，實務有駕駛人明知將要酒測，故意利用等待酒測的空檔喝酒，因道路交通處罰條例並無禁止駕駛在等待酒測期間不得飲...

健身房櫃台不幫忙顧包 男怒罵「是不是豬欠人打」被告

台中市尚姓男子在去年間前往「World Gym」某分館時，因不滿櫃台人員不幫忙顧包包，尚氣到直接辱罵櫃台人員三字經，還罵...

別人開車門瞬間 一輛轎車「刷」過去釀禍判刑6月

台中市賴姓男子在前年3月間，開車行經西屯區西屯路時，路旁一名戴姓男子開駕駛座車門，準備離開，未料尚未將門關上，賴行經該處...

不爽如廁要自己去 酒漢拳毆急診室護理師被判刑3月

黃姓男子酒後身體不適，前往台南市佳里奇美醫院急診室求診，因不滿需自行推移動式點滴架前往廁所，涉嫌徒手出拳毆打林姓男護理師...

男子搖晃拍打夾娃娃機台 當機取得商品觸法

顏姓男子被控利用夾娃娃機台開始運作後，涉嫌徒手搖晃並拍打夾娃娃機台，使機台內連線感應當機，取得電吉他、U型枕及藍芽耳機商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。