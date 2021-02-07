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沒戴安全帽又闖紅燈 警問有無飲酒竟回嗆「喝你媽」

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名陳姓男子，晚間騎著機車於內埔鄉中正路與延平路口，因闖越紅燈又未戴安全帽遭巡邏員警攔下，當下員警詢問陳男有無飲酒，當下陳不僅態度不佳，甚至還回警方「喝你媽」，便遭警方當場逮捕，並依法送辦。屏東地方法院將陳男依侮辱公務員罪，處拘役20天，得易科罰金。

判決指出，陳男去年8月18日晚上10時許，未戴安全帽騎機車行經內埔鄉中正路與延平路口時，又因為闖越紅燈遭巡邏員警攔下，當下當下員警詢問陳男有無飲酒，當下陳不僅態度不佳，甚至還回警方「喝你媽」，遭警方依法送辦。

警詢、偵訊法院審理期間，陳男皆坦承犯行，但他在員警執勤時，以言詞當場侮辱，不僅藐視法治，也傷害公務員執法尊嚴。因此，屏東地院將陳男依侮辱公務員罪，處拘役20天，得易科罰金。

屏東一名陳姓男子，闖越紅燈又未戴安全帽遭巡邏員警攔下，還嗆警「喝你媽」，屏東地方法院將陳男依侮辱公務員罪，處拘役20天，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影
屏東一名陳姓男子，闖越紅燈又未戴安全帽遭巡邏員警攔下，還嗆警「喝你媽」，屏東地方法院將陳男依侮辱公務員罪，處拘役20天，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東 公務員

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