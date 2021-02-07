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明知將酒測還喝酒混淆難管 律師：道交條例有漏洞應修

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

律師林富貴指出，實務有駕駛人明知將要酒測，故意利用等待酒測的空檔喝酒，因道路交通處罰條例並無禁止駕駛在等待酒測期間不得飲酒，且對飲酒者施以處罰，為了防堵漏洞，建議「道路交通管理處罰條例」修法增列此規定。

林富貴說，實務有駕駛人明知將要酒測，故意利用等待酒測之空檔喝酒，建議修正為「駕駛人知悉自己將受酒精濃度測試時仍飲用酒類者，處以多少罰鍰。」可比照原因中自由行為的理論，該理論認為因自己故意或過失自陷於精神喪失者，不得免除刑事責任，則駕駛者明知將酒測，為規避酒測故意或過失於酒測前飲酒，當有施以處罰必要。

實務上警方哪些酒測情況證據力可能出問題？林富貴表示，警方未依規定給予酒測者飲水及休息之機會、未攝影存證、酒測者明白表示開車前飲用含有酒精成分的藥水或氣喘藥，員警未比對該藥水或氣喘水有無影響酒測值；或駕駛離開現場多時逕行招回駕駛酒測，未調閱監視器亦無查訪證人逕行移送。警方取得證據違法或不足，除非有佐證，依無罪推定精神及罪疑唯輕原則，即使起訴，法官可能會判決無罪。

林富貴說，「罪疑唯輕原則」是指檢察官所提證據必須具有證據能力，且經合法調查的證據，否則法官不得採用該證據作為判決基礎，亦即檢察官須主動證明該證據有證據能力且經合法調查，被告只要證明該證據未經合法調查或證據有瑕疵，該證據不得作為有罪基礎，亦即證據受懷疑時，利益歸於被告。

實務上認為，無證據能力、未經合法調查的證據，皆不得作為法官判斷依據，例如警方蒐證違法，常見酒醉駕車者已停入居家地下室，警方追入地下室，要求駕駛酒測，因酒測並非當場為之，其採證不合法。

另外，警方如無票搜索或搜索未經被搜索人同意，雖有具體證據依毒樹毒果理論，仍然會諭知無罪判決，例如駕駛並無面露酒色亦無蛇行、驟然停駛或突然加速等危險行為，警方又未經報准執行臨檢勤務，警方只憑有酒駕前科，逕行攔截駕駛者施以酒測，所取得證據亦不得作為證據。

明知將酒測還喝酒混淆難管，律師：道交條例有漏洞應修法。記者游明煌／翻攝
明知將酒測還喝酒混淆難管，律師：道交條例有漏洞應修法。記者游明煌／翻攝

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