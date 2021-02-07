不爽如廁要自己去 酒漢拳毆急診室護理師被判刑3月

黃姓男子酒後身體不適，前往台南市佳里奇美醫院急診室求診，因不滿需自行推移動式點滴架前往廁所，涉嫌徒手出拳毆打林姓男護理師胸口，台南地院依黃違反醫療法，判處徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，黃於2019年11月15日晚間6點多，因酒後身體不適，前往佳里奇美醫院急診室求診，並在急診室病床上接受點滴注射，同一天晚上10點多，黃因為尿急要求醫療人員前來協助如廁而大聲咆哮，急診室林姓男護理師見狀即上前協助，提供移動式點滴架供黃使用以自行前往廁所。

黃未加理會逕自向前走動，林再次提醒黃自行推移動式點滴架，黃竟心生不滿，猛然徒手出拳毆打林胸口，以此強暴方法，妨害林執行醫療業務，案經林報警法辦起訴。