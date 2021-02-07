男子搖晃拍打夾娃娃機台 當機取得商品觸法

顏姓男子被控利用夾娃娃機台開始運作後，涉嫌徒手搖晃並拍打夾娃娃機台，使機台內連線感應當機，取得電吉他、U型枕及藍芽耳機商品，台南地院依顏觸犯非法由收費設備取財罪，判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，顏姓男子（42歲）去年10月21日9點多，在楊姓被害人位於永康區經營電子夾娃娃機台店內操作機台時，徒手搖晃並拍打、身體推撞機台方式，使機台內連線感應當機，致價值600元，皮卡丘玩偶2隻，自商品出口處掉落，顏得手離去。

去年10月28日9點多，顏在同一家店操作夾娃娃機台時，以徒手搖晃並拍打、身體推撞電子夾娃娃機台等方式，使連線感應當機，致電吉他、U型枕及藍芽耳機，價值共1860元自商品出口處掉落，顏得手後離去。楊發覺有異，調閱監視錄影畫面並報警法辦起訴。

法官經查，夾娃娃機台必須先行付費，才可供娛樂或取得商品，應屬「收費設備」。顏雖有投幣於夾娃娃機台，但趁機台開始運作後，即以徒手搖晃並拍打機台，使連線感應當機取得商品，顯以不合於收費設備正常使用方法，使收費設備運作喪失公平性，不相當對價取得機台物品。顏所為，觸犯刑法第339條1第1項非法由收費設備取財罪。