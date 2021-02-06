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在公司服務27年提退休後被解雇 法院判付112萬退休金

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

李姓男子在嘉義國聲有線電視股份有限公司（前身世新視訊）服務27年，去年3月提出退休申請後，申請3天特別休假公司未准，之後公司以他連續曠職3日，去年4月27日解僱李男，李向法院提告給付退休或資遣費，法院判國聲公司應付李男112萬4008元退休金，得上訴。

判決書指出，李與國聲公司對於李提出，自82年至87年任職於世新視訊公司，及自87年2月起任職國聲公司都無異議，李男去年3月提離職（退休）申請書，預定4月退休，相關薪資也無異議。

雙方最大歧異是，世新視訊與國聲公司是否具有實體同一性？二公司工作年資是否應合併計算？解僱原告是否合法，請求退休金與特休未休工資有無理由。

法官認定，李男進入世新視訊公司任職，與國聲公司任職地、辦公室都相同，二公司網頁、人力銀行網站上刊載徵人網頁內容也相同，李遭國聲片面主張終止僱傭關係後，由世新公司發函各單位辦公室，也稱李為其前員工，足證李男與世新視訊、世新有線電視均屬同一集團。

判決書也說明，我國中小企業無論以公司或獨資或合夥商號，多由事業主個人操控經營，常為拼湊投標廠商家數需要、分擔經營風險、減輕稅賦等理由，成立業務性質相同或相關公司，實質共用員工，工作地點也相同。

部分公司也常為轉渡經營危機，捨棄原企業另立新公司行號，仍援用原有員工，國聲與世新公司地址、員工都相同，甚至過去法律訴訟時，都認定2公司為同一公司，李男在2公司所擔任職務也相同。可見國聲公司與世新視訊確實是屬同一集團，計算勞工退休年資時可合併計算。

法官也認定，李提退休是權利，之後所提特休假，勞基法未規定雇主有准駁權，所請休特別休假非曠職，因此國聲公司對李解雇並不合法，李可依規定請領退休金、特休未休工資共112萬4008元

李男在國聲有線電視公司服務27年，去年提退休後請特休不准，被公司解雇，法院日前判公司應付112萬退休金。記者卜敏正／攝影
李男在國聲有線電視公司服務27年，去年提退休後請特休不准，被公司解雇，法院日前判公司應付112萬退休金。記者卜敏正／攝影

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