男子潛入大學女廁裝針孔偷拍 判賠10萬餘元

許姓遊戲工程師潛入台北市一所大學女廁，將針孔攝影機藏放在鋁箔包內，偷拍一名女大學生如廁過程。女大學生起訴求償，士院日前判許男應賠償慰撫金、醫療費用共10萬餘元。

士林地方法院判決書指出，被害女大學生提起訴訟主張，許姓男子於民國109年6月間，潛入大學女生廁所，將針孔攝影機開啟並藏放在鋁箔包內偽裝成一般垃圾，放在馬桶旁竊錄。

被害女大學生如廁後察覺有異，撿起鋁箔包查看，驚覺遭竊錄，隨即報警處理；女大學生指出，因此事身心受到極大煎熬與痛苦，患有適應障礙症併焦慮情緒及失眠等症狀，要求許男賠償醫療費、精神慰撫金等。

法官認為，許男因竊錄行為，已被法院判刑2月定讞，女子主張可採，而隱私權是指個人獨處不受干擾，私密不受侵害的權利，許男不法侵害女大學生隱私權，且情節重大，應負賠償責任。

法官審酌，女大學生案發後患有適應障礙症併焦慮情緒、身心性失眠症，因而多次就醫及接受心理治療，與許男的侵權行為有相當因果關係，許男應賠償醫療費用、交通費用共新台幣9680元。

法官另審酌，許男無故侵犯他人隱私、目前擔任遊戲工程師等情狀，判許男應賠償女大學生精神慰撫金10萬元，仍可上訴。