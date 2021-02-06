快訊

投票時插隊？黃捷：完全是誤會！為影響投票向民眾致歉

部桃疫情有變化？醫護臨時接通知明起全院要抽血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

匯豐銀內鬼案詐貸7600萬 零成本炒房 3人均30萬交保

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

匯豐銀爆發內神通外鬼案，均晟資產管理公司負責人蘇金城，涉勾結匯豐銀行前房貸部經理，以不實買賣契約等資料，詐貸七千六百萬元；台北地檢署依違反銀行法特別背信罪偵辦，銀行經理楊秉錡及房仲溫聖憲、宋定杰，經檢方複訊後，均30萬元交保，蘇金城則轉列被告，訊後請回。

檢調追查，蘇金城除了是均晟資產管理公司負責人，也在住商不動產經紀公司擔任房仲經紀人，涉嫌與伯斯地產公司負責人溫聖憲，一起勾結匯豐銀行前房貸部經理楊秉錡。

調查指出，蘇、溫、楊，及溫的同事宋定杰等人，涉於2013、2014年間偽造申貸人任職公司、薪資收入、報稅單據、買賣契約等資料，用人頭名義向匯豐銀詐貸，包含全額貸或超額貸，以低成本炒房牟利。

調查發現，截至2016年為止，蘇金城等人以4筆不動產為標的，向匯豐銀行詐貸約7千6百萬元，炒作北市北投區行義路、承德路及大同區敦煌路4間房屋；平均每戶實際成交價約2千萬元，卻偽造不實成交契約，拉高成交價至2千5百萬元，匯豐銀再配合放貸7至8成，讓最終放貸金額能填補頭期款成本，達到零成本炒房。

蘇金城以證人身分到案，轉列被告，經檢方複訊後請回。圖／本報資料照片
蘇金城以證人身分到案，轉列被告，經檢方複訊後請回。圖／本報資料照片

詐貸 薪資

延伸閱讀

匯豐銀爆內鬼 與房仲詐貸7600萬

驚！信義聯勤一戶3.8億去年賣6戶 全捧現金買

為存買房金她特製「超狂存錢筒」 網直呼超讚：想團購

陸多地房貸收緊 樓市熱度恐降

相關新聞

健康老婦被撞成植物人 結褵60年夫淚訴：提前終結人生

桃園謝姓男子無照騎機車，凌晨經過閃黃燈路口撞傷78歲鄧姓老婦，鄧重傷緊急開顱仍成植物人，鄧夫說，妻子雖年長但仍健康，夫妻...

匯豐銀內鬼案詐貸7600萬 零成本炒房 3人均30萬交保

匯豐銀爆發內神通外鬼案，均晟資產管理公司負責人蘇金城，涉勾結匯豐銀行前房貸部經理，以不實買賣契約等資料，詐貸七千六百萬元...

中一所員警被收押 柯文哲質疑：5年前的案子現在才處理

台北市首長共識營上午登場，檢視市府過去6年施政與未來2年主要任務，柯文哲致詞談到施政理念時，強調一個正常化的國家，法律是...

影／公墓附近成偷倒廢棄物天堂？台南警方接連查獲犯嫌

台南市歸仁警分局轄區接連出現不肖業者偷到廢棄物。警方表示，仁德區中洲公墓附近2日才查獲違法傾倒事業廢棄物，昨天又發現劉姓...

衰！車牌被撞凹又遇檢舉達人 法院幫他撤3000元罰單

桃園1間物流公司的貨車被民眾檢舉車牌扭曲無法辨認，經桃園市交通裁決處處3000元罰鍰，公司不服提行政訴訟，喊冤說日前車禍...

被盤查問候員警「有沒有老二」 桃園男嘴賤下場遭判2月

桃園洪姓男子晚上在自助洗衣店內，被附近民眾懷疑形跡可疑報案，警方到場打算對他盤查身份時，洪不願配合，甚至還出口對1名男警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。