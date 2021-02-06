匯豐銀內鬼案詐貸7600萬 零成本炒房 3人均30萬交保

匯豐銀爆發內神通外鬼案，均晟資產管理公司負責人蘇金城，涉勾結匯豐銀行前房貸部經理，以不實買賣契約等資料，詐貸七千六百萬元；台北地檢署依違反銀行法特別背信罪偵辦，銀行經理楊秉錡及房仲溫聖憲、宋定杰，經檢方複訊後，均30萬元交保，蘇金城則轉列被告，訊後請回。

檢調追查，蘇金城除了是均晟資產管理公司負責人，也在住商不動產經紀公司擔任房仲經紀人，涉嫌與伯斯地產公司負責人溫聖憲，一起勾結匯豐銀行前房貸部經理楊秉錡。

調查指出，蘇、溫、楊，及溫的同事宋定杰等人，涉於2013、2014年間偽造申貸人任職公司、薪資收入、報稅單據、買賣契約等資料，用人頭名義向匯豐銀詐貸，包含全額貸或超額貸，以低成本炒房牟利。