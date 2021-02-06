中一所員警被收押 柯文哲質疑：5年前的案子現在才處理

台北市首長共識營上午登場，檢視市府過去6年施政與未來2年主要任務，柯文哲致詞談到施政理念時，強調一個正常化的國家，法律是給人民遵守用、司法是公平的，但社子島擺在那，就是告訴我們法律是給大家參考用，根本不是給大家遵守用，明明都已經禁建50年的地方，去看那樣像被禁建50年的樣子嗎？這就是為什麼他非常堅持社子島要解決。

另外，司法是公平的？這也是長期以來被詬病，遲來的正義不是正義 ，像中山一派出所幾個同仁被收押，他看那是好幾年前的案子，他就覺得很奇怪，這個五年前的案子，現在才在處理，到底什麼意思？遲來的正義也不再是正義。