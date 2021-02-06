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健康老婦被撞成植物人 結褵60年夫淚訴：提前終結人生

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園謝姓男子無照騎機車，凌晨經過閃黃燈路口撞傷78歲鄧姓老婦，鄧重傷緊急開顱仍成植物人，鄧夫說，妻子雖年長但仍健康，夫妻生活美滿愜意，突遭撞成植物人形同提前終止人生，對謝求償1200萬元；法院審理後依醫療、看護及精神撫慰金，扣除保險判謝應賠200萬元，可上訴。

經調查，謝男2017年3月9日凌晨騎機車沿楊梅區中興路行駛，經過閃黃燈路口，沒禮讓行人通過，不慎撞上穿越馬路的鄧婦，導致她嚴重腦出血、骨折及氣胸，緊急開顱手術後至今昏迷不醒，經判定成植物人，長期仰賴呼吸器維生，也由法院宣告為受監護人。

鄧的家屬控訴，他們家庭關係緊密，鄧夫和妻子結婚60多年感情甚篤，老婆雖已78歲但身體康健、行動自如，生活美滿愜意，卻因被謝撞上生活驟變，形同提前終止人生，依看護、醫療，及精神撫慰金1000萬元，總共向謝求償1200萬元。

刑事部分，謝男犯後留在現場向警方自首，審理時深表悔悟，但之後沒準時出庭被通緝，當庭允諾要領取老人年金和被害家屬調解，經法院定調解庭後又不出庭，再度被通緝到案，法院以他態度不佳，依過失重傷害罪判刑1年確定。

民事部分，謝男經通知沒到庭辯論，也無提出任何說撞聲明或陳述，法院審酌謝男刑事判刑確定，考量醫療、看護費等200萬元，並認定鄧家屬求償精神撫慰金以200萬元為適當，但扣除保險已給付200萬元，判謝應賠償200萬元。

謝男無照將鄧姓老婦撞成植物人，法院判謝應賠鄧及家屬200萬元。記者曾健祐／攝影
謝男無照將鄧姓老婦撞成植物人，法院判謝應賠鄧及家屬200萬元。記者曾健祐／攝影

植物人 看護 通緝

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