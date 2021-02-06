影／公墓附近成偷倒廢棄物天堂？台南警方接連查獲犯嫌

台南市歸仁警分局轄區接連出現不肖業者偷到廢棄物。警方表示，仁德區中洲公墓附近2日才查獲違法傾倒事業廢棄物，昨天又發現劉姓犯嫌任意傾倒廢棄物，匯同環保局調查後將函送地檢署偵辦。

歸仁分局指出，為遏止春節前這類違法汙染行為，擴大調閱監視器，發現1月22、23日另一輛自小貨車疑似載送廢棄物並棄置，將裝潢拆除矽酸鈣板約1公噸，分兩天載送至公墓附近棄置。