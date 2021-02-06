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影／公墓附近成偷倒廢棄物天堂？台南警方接連查獲犯嫌

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市歸仁警分局轄區接連出現不肖業者偷到廢棄物。警方表示，仁德區中洲公墓附近2日才查獲違法傾倒事業廢棄物，昨天又發現劉姓犯嫌任意傾倒廢棄物，匯同環保局調查後將函送地檢署偵辦。

歸仁分局指出，為遏止春節前這類違法汙染行為，擴大調閱監視器，發現1月22、23日另一輛自小貨車疑似載送廢棄物並棄置，將裝潢拆除矽酸鈣板約1公噸，分兩天載送至公墓附近棄置。

歸仁警分局長洪頂力表示，經通知環保局人員到場會同稽查，查劉姓涉嫌人未領有廢棄物清理法許可證，任意傾倒工作場所廢棄物，涉犯廢棄物清理法。年關將近，國人依習俗會大掃除，市長黃偉哲宣示蓄意破壞生態環境行為零容忍，要求相關機關積極查緝，依法究處。呼籲民眾業者不論一般或事業廢棄物，均應循正當的管道清除，切勿隨意棄置，違反者將面臨刑責及高額罰款。

台南歸仁警方接連查獲偷倒廢棄物。記者周宗禎/翻攝
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台南歸仁警方接連查獲偷倒廢棄物。記者周宗禎/翻攝
台南歸仁警方接連查獲偷倒廢棄物。記者周宗禎/翻攝

廢棄物 監視器

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