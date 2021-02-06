衰！車牌被撞凹又遇檢舉達人 法院幫他撤3000元罰單

桃園1間物流公司的貨車被民眾檢舉車牌扭曲無法辨認，經桃園市交通裁決處處3000元罰鍰，公司不服提行政訴訟，喊冤說日前車禍被撞才導致車牌變形，還在和肇事者討論賠償、維修就遭檢舉；法院發現，該車牌雖扭曲，但車主將號碼清楚噴在尾門，認定他非故意，判處撤銷罰單，可上訴。

公司主張，去年5月15日下午3點多，司機開小貨車經新北汐止區被民眾檢舉，汐止分局以該車有「將號牌扭曲懸掛行駛，使不能辨識其牌號」的違規行為舉發，經桃園市交通裁決處開罰3000元罰鍰。

公司不服提行政訴訟，主張是5月9日下午2點多發生車禍，被1輛小客車高速撞擊導致車體部分毀損，有經桃園同安派出所開立三聯單，並和肇事者協商賠償、估價，卻在這期間內被民眾檢舉，實為冤枉。

公司也說，因車禍被撞車牌才扭曲，並不是他故意違規，況且就算車牌扭曲，但也不至於完全無法辨識，如果存心僥倖要遮蓋車牌，又何必在車輛尾門噴上車牌號碼？車牌扭曲是因特殊事故，需要時間處理，並非立即就能恢復原貌，理應情有可原。

桃園市交裁處說，根據警方獲檢舉照片，認定該車輛車牌扭曲變形至不能辨認，所以依交通管理處罰條例第13條第1項第1款逕行舉發，認為違規事實明確。

桃園地院勘驗照片，發現車牌左側雖有彎曲內摺，導致前2碼英文字確有難以辨認，但車輛尾門上有用噴漆字體，噴下完整大而清晰的車牌號碼，並無任何遭毀損而難以辨認情形，且公司提出車禍報案紀錄佐證，認定他並非故意毀損車牌。