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被盤查問候員警「有沒有老二」 桃園男嘴賤下場遭判2月
桃園洪姓男子晚上在自助洗衣店內，被附近民眾懷疑形跡可疑報案，警方到場打算對他盤查身份時，洪不願配合，甚至還出口對1名男警說「你有沒有老二」，當場被依妨害公務現行犯逮捕；法院以他對員警口出穢言，侵害警察執勤嚴正性，依妨害公務侮辱公務員罪判2月，可上訴。
檢警調查，洪男（30歲）去年12月29日晚上10點多在龜山一處自助洗衣店內，有民眾認為他形跡可疑報案，龜山分局勤指中心獲報派員到場盤查，洪不滿當場對員警辱稱「你有沒有老二」等語。
檢方訊時，洪坦承不諱，警方秘錄器也拍下過程，檢方認為洪明知現場員警穿著制服，是依法執勤的公務員，卻仍基於侮辱公務員犯意辱罵，足以貶損員警依法執行公務之社會評價，偵結依妨害公務將洪向法院聲請簡易判決處刑。
法院審酌，洪就算對員警處置有所不滿，仍因謹慎自身言行，卻恣意對員警口出穢言，所為不僅蔑視國家公權力，更侵害警察機關執行職務的嚴正性，對社會秩序有不良影響，考量他犯後坦承，太度尚可，依妨害公務侮辱公務員判他有期徒刑2月，得易科罰金。
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