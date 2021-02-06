罵警「你流氓逆啦」 代價是拘役40天

台東一名楊姓男子不滿遭警攔查，竟不滿嗆警辱罵「你流氓逆啦」，被警察依妨害公務現行犯逮捕。案經檢察官起訴，法官日前以侮辱公務員罪判處楊拘役40天，可易科罰金。

判決書指出，楊男去年6月間，騎車安全帽未扣，被巡邏值勤員警攔查，一時心生不滿竟對員警嗆罵「你流氓逆啦」，當場被員警依妨害公務以現行犯壓制逮捕送辦。

檢察官依侮辱公務員罪起訴楊男，台東地方法院審理時，楊辯稱因為警察態度不好，他認為當下警察行為像流氓，所以才會脫口說出「你流氓逆啦」，但沒有針對特定對象來說。

法官認為我國一般民眾普遍認知，「你流氓逆啦」的用語，顯足以貶損受罵者名譽、人格及社會評價，自屬侮辱他人言語，並在不特定人得共見共聞的路旁侮辱員警，蔑視國家公權力執行。