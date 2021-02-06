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不要鐵齒！警攔查男子酒駕送辦 同車乘客3人連坐處罰
2月5日晚間全國實施署頒取締酒駕專案，台南佳里警方晚間11時許在西港區臺19線中州福宅路段執行路檢盤查勤務，攔查侯姓男子酒駕，酒測值高達0.50mg/l涉嫌違反公共危險罪送辦，同車其餘3名乘客連坐處罰，按道路交通管理處罰條例第35條規定，處新臺幣600元至3000元罰鍰。
佳里警分局交安宣導團為加深民眾「酒後不開車」守法觀念，連日來利用中午、晚間用餐時段，走訪轄區餐廳、薑母鴨店及熱炒店，與商家業者簽署反酒駕宣言，善盡社會責任，並向顧客宣導喝酒不開車，開車不喝酒。
警方呼籲，不管喝多少，千萬不要逞強，搭計程車或指定駕駛最安全，不要因小失大，造成自己或他人生命危害，而後悔莫及。千萬不要「鐵齒」，但還是有心存僥倖，不到黃河心不死的駕駛人，
佳里分局長甘炎民表示，年關將屆尾牙春酒飲宴場合增多，酒駕肇事機率增加，警方持續針對轄內各餐飲、娛樂場所周邊等易發生酒後駕車路(時)段，實施機動巡邏、攔檢取締工作，提高執法強度及頻率，酒駕不僅危害自己生命安全，更讓周遭無辜用路人安全受到威脅，嚴重危及社會安定與家庭幸福，千萬不要以身試法。
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