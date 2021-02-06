被害人腹部、衣服有輪胎痕 未踩煞車的他被判刑6年
台中市民錢男2年前與前往公園遛狗的宋男發生爭執，各自離開公園後，錢駕駛自小客車衝撞、輾壓騎機車的宋男， 被害人的腹部及衣服都有輪胎痕跡，好在宋所騎機車車身承受大部分輾壓力量，僅受傷未死亡，錢男否認殺人未遂犯行，台中地院法官以他「未踩煞車」有殺人犯意，依殺人未遂罪將他判刑6年。
錢男（58歲）否犯有殺人犯意，辯稱「宋男自己將機車騎到我前面緊急煞車，導致我反應不及才撞上去，我沒有殺人的故意」，他的辯護律師稱「案發時宋與錢爭執，宋口氣很不好，錢因此受到驚嚇，想要趕快脫離宋，才會不慎追撞宋」。
法官依勘驗內容及員警測量結果，認錢駕駛自小客車自後方追撞機車，在宋人車倒地後，猶毫未減速輾過宋的身體，尤其，以自小客車追撞至完全輾過宋的距離至少有18公尺、機車的刮地痕長達13.1公尺，顯示錢男有充分的時間煞車減速，以避免被害人續遭車輛輪胎、底盤擠壓而危及生命。
但錢男捨此不為，反而繼續駕車輾過宋男，並駛離現場，足見錢男於駕車衝撞並輾壓被害人身體之際，內心確有置告訴人於死地的殺人故意，至為灼然。
判決書指出，錢男於2019年7月28日晚間，在台中市區新平公園內，與前往公園遛狗的宋男發生爭執，待宋遛狗完畢，騎機車離開新平公園之際，錢即駕駛自小客車與宋的機車互相追逐。
同日深夜，宋騎機車行經中市西屯區經貿路1段的經貿園區地下停車場門口時，錢駕駛自小客車自後方撞擊宋所騎機車，致宋人車倒地後，猶毫未減速直接駕車輾過宋的身體，幸宋所騎乘機車車身承受自小客車大部分輾壓力量，致宋僅受有腹壁、雙側上肢、右下肢、雙足多處擦挫傷等傷害，免於死亡。
合議庭審酌錢與宋未有怨隙，竟僅因細故，即駕駛車輛追撞、輾壓被害人身體，造成被害人受有傷勢，幸因宋所騎乘機車車身承受大部分輾壓力量，未發生死亡結果，考量錢男犯後否認犯行，毫無悔意，復未與被害人和解，予以判刑。
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