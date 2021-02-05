扯！2機車口罩遮牌進雪隧 「故意」上國道涉公危送法辦

19歲丁姓、林姓兩名大學生，昨天下午3時5分許騎乘機車闖入雪隧，警方獲報後派出「紅斑馬」在隧道內攔截，兩人卻辯稱是「導航誤上」，但兩人機車車牌卻用口罩遮掩，說詞不被警方採信，除依法開罰外，因故意騎車上國道，涉及刑法公共危險罪，兩人被移送宜蘭地檢署偵辦。

丁姓、林姓兩人為高中同學，昨天下午兩人分騎兩部機車，從宜蘭端出發，直接闖入雪山隧道內，兩部機車在隧道內奔馳，讓不少經過汽車駕駛看傻眼，隨即通報警方前往攔截。

國道警察第九大隊昨天下午3時許接獲通派後，立即派出兩部俗稱紅斑馬的巡邏車，一部在雪山隧道北口等候，另一部則從宜蘭進入隧道，最後順利在國5北上21公里外側避車彎上，順利攔停兩部機車。

但兩人被逮後，卻稱是「導航誤上國道」，但警方根據兩人機車車牌以口罩遮掩，兩人推拖說法完全不予採信，先依據《道路交通管理處罰條例》開罰3000至6000元，另遮掩車牌部分，則用同法開罰2400元至4800元罰鍰。