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八仙傷者開店圓大廚夢 玩色、瑞博判賠841萬餘元
八仙塵爆2016年釀15死484傷，全身有55％燒傷傷者張承騏，案發後經長期住院、復健，在北投開設Charles’ Kitchen察爾斯廚房，每天製作新鮮奶酪給消費者。今天士林地院針對張的求償案宣判，主辦方「玩色創意」、「瑞博國際整合行銷」兩家公司應連帶賠償841萬餘元，公司負責人呂忠吉應負起其中641萬餘元連帶賠償責任。可上訴。
張承騏2015年6月27日晚間，與好友參加玩色、瑞博公司在八仙樂園「快樂大堡礁」舉辦「彩色派對」，因粉塵爆炸，全身有55％燒傷，其中7%是一度、其他是二、三度燒傷，曾在住院期間高燒不退一度命危。
原擁有大廚夢想的張承騏，經多次換藥開刀、長期復健，母親辭去旅行社高階主管工作，陪在身旁細心照料，如今母子在北投區開設餐飲店Charles’ Kitchen察爾斯廚房，張擔任主廚，每天製作新鮮奶酪給消費者，也會前往健身房運動，樂觀面對人生。
八仙傷者及家屬提告求償案，士林地院已陸續判決。今下午士林地院宣判，玩色、瑞博兩家公司，應連帶給付原告641萬8180元，呂忠吉應負連帶賠償責任。玩色、瑞博應各付原告100萬元。本案被害人之母王鈺琇撤回告訴。
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