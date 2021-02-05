抗告成功！潘懷宗詐領助理費200萬交保 被高院撤銷發回

台北市議員潘懷宗和辦公室主任陳玉臺遭控長達12年詐領助理補助費約3百萬元，部分金流用來包紅白帖，檢方聲請羈押禁見，但士林地方法院裁定200萬元交保；檢方抗告，高等法院今天撤銷原裁定，發回士林地院。

高院指出，潘懷宗坦承未實際聘用助理，並製作台北市議會議員自聘公費助理遴聘異動表向台北市議會領取人頭助理薪資，且依證人證述、銀行帳戶交易明細等卷證資料，認定潘懷宗涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪，犯罪嫌疑重大。

高院認為，雖然潘懷宗坦承未實際聘用助理，卻向台北市議會領取人頭助理薪資，但否認不法意圖，且依共同被告證述、卷內證據所示，已有相當理由認定潘懷宗有偽造證據、勾串共犯之虞，是檢方抗告主張仍有繼續調查、證人對質釐清的必要有理由。