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今專機接返國　160印尼籍受收容人春節可返家團圓

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
駐台北印尼經濟貿易代表處移民部主任Jerry向返國僑民致意。記者李隆揆／翻攝
駐台北印尼經濟貿易代表處移民部主任Jerry向返國僑民致意。記者李隆揆／翻攝

春節將至，內政部移民署和印尼駐台北經濟貿易代表處通力合作，今天下午以專機方式協助160名印尼籍受收容人趕在春節前返家團聚。

移民署說，台印兩國於2012年9月28日簽署「移民事務與防制人口販運及人蛇偷渡合作瞭解備忘錄（MOU）」雙方在此MOU基礎下建立良好合作平台，協助雙方人民處理移民事務相關問題。

印辦移民部主任杰力（Jerry Risnandar）去年12月就任，此次積極協助安排印尼巴澤航空（Batik Airlines），以專機接送印尼在台受收容人，讓他們能趕在春節前夕返家團圓，不僅印方善盡照顧該國海外僑民的責任，也彰顯台印之間實質友好關係，未來移民署將持續與印辦針對移民事務進行更密切合作，為兩國人民創造雙贏局面。

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