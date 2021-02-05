新北市議員曾煥嘉涉詐助理費 抗告遭駁看守所過年

國民黨籍新北市議員曾煥嘉利用人頭詐領市議會助理補助款，遭檢廉搜索，訊後被認定8年前就開始犯案，不法所得逾百萬元，新北地院裁准羈押禁見。曾抗告，高等法院今裁定駁回確定。

檢廉發現，曾煥嘉聘蔣姓男子擔任助理期間，蔣也同時在科技公司上班，時間重疊長達半年之久，懷疑他利用人頭詐領補助款。新北地檢署訊後認定曾涉貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪，罪嫌重大，以涉犯重罪、有勾串共犯之虞聲請羈押禁見獲准。

高等法院認為，曾煥嘉否認犯行，檢察官雖已傳喚相關證人到庭訊問，但說法大相逕庭，實情仍待查證，且本件尚在偵查之初，日後若經起訴，相關證據待法院進一步調查或行交互詰問，不能以被告和證人已經檢察官訊問，就認為被告沒有勾串證人之虞。

曾煥嘉所涉犯行，牽涉多名親友、員工，他對相關詢問多回答「我不知道」或者推脫卸責，高院認為沒有具體陳述，仍有勾串證人可能。

市議會編列預算提供議員申報助理名單，並依名單撥付薪資至各助理名下帳戶，是提供實際從事助理工作者，取得相等於議員所認同的助理工作質量薪資使用，性質上屬因職務關係受領的「費用」、「報酬」，不是議員實質薪資，也沒有實質補貼的性質。