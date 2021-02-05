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中山分局包庇「嘉儷寶」酒店集團 1警1業者又收押
檢調偵辦台北市警中山分局集體收賄案，過濾情資發現，前中山一派出所第9警勤區管區警員張寧涉按月收賄13萬元，逢三節加碼到16萬元，昨天搜索，約談張寧、酒店業者呂振世到案，複訊後聲請羈押禁見，法院今天開庭，裁准張、呂2人羈押禁見。
檢察官林錦鴻偵查基層員警貪汙案，全案先後發動8次搜索蒐證，已聲押警員李功華、陳俊安、涂維廉、吳翊銘、陳彥安等5人和酒店負責人曾小琪姊妹共11人獲准。
台北地檢署曾偵辦中山分局員警與「立邦」、「夜王」酒店業者勾結弊案，起訴10餘名被告，法院審理中；2020年起，偵辦中山分局派出所包庇另一家「嘉儷寶」酒店集團案，查案動作綿密不斷。
檢察官近日提訊羈押被告發現，嘉儷寶集團業者呂振世，也涉嫌從2011年5月至2018年4月按月行賄張寧，換取警方包庇業者違法經營有女陪侍酒吧，甚至包庇媒介性交易，再度收網查辦。
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