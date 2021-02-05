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前綠委高志鵬成功獲假釋 今天傍晚從八德外役監出獄

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前綠委高志鵬成功獲假釋 今天傍晚從八德外役監出獄

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

民進黨前立委高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中收受政治獻金50萬元，被判刑4年6月確定，2019年1月10日入監，至今已服刑756天，因在桃園八德外役監表現良好，可縮短刑期188天，符合假釋條件，高今天下午6點7多出獄，步出八德外役監時僅表示「謝謝」，隨即由親友接送離開。

八德外役監表示，因應春節前夕，近期通過假釋的受刑人都會加速作業。八德外役監今傍晚5點收到假釋通知，經確認和對身分資料，並由高收拾個人物品後釋放。

高志鵬今天下午6點7分左右步出八德外役監，他表情輕鬆由親屬接送離開，對於媒體提問心情如何、要馬上回家嗎？高僅說「謝謝」，之後將赴新北地檢署報到，也可回家過年

高志鵬一審被依貪汙罪判刑5年6月、二審被判決無罪、更一審被判刑7年6月，他不服上訴，更二審判決4年6月，經最高法院被駁回定讞；台中高分院今中午火速審核裁定准予假釋，經台中高分檢發假釋付保護管束執行指揮書。

高志鵬出獄。記者曾健祐／攝影
高志鵬出獄。記者曾健祐／攝影

假釋 高志鵬 民進黨

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