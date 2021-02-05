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不用再扣1年！ 無期徒刑犯可提早聲請假釋

聯合報 / 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

殺人犯許弘緯遭處無期徒刑，2003年12月9日入獄服刑至今，他認為判決定讞前被羈押985天，卻因刑法第77條第3項規定，讓他聲請假釋的已執行期間無法完全扣除985天，只能扣620天；許聲明異議遭駁，聲請釋憲。大法官今作出釋字第801號解釋，指條文有關裁判確定前未逾1年的羈押日數不算入無期徒刑假釋的已執行期間違憲。

許弘緯2001年在早餐店與鍾姓男子因占位互瞪，他認為對方打電話給朋友還語出挑釁，回到樓上住處拿水果刀，回現場互毆時殺死鍾。台灣高等法院更一審依殺人罪判許無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院2003年駁回上訴定讞。

刑法第77條第3項規定「無期徒刑裁判確定前逾一年部分之羈押日數算入第一項已執行之期間內。」，許主張他在判決確定前，自2001年3月11日起至2003年11月20日止遭押985日，卻因這條規定致他羈押日數須扣除1年（365日）後所得的620日才能算入同條第1項的假釋已執行期間，並不合理。

大法官認為，有關裁判確定前未逾1年的羈押日數不算入無期徒刑假釋的已執行期間內部分，違反憲法平等原則，今日起失效。

刑法第37條之2第1項規定「裁判確定前羈押之日數，以1日抵有期徒刑或拘役1日……。」1997年11月修正公布的刑法第77條第1項前段規定「受徒刑之執行而有悛悔實據者，無期徒刑逾15年、累犯逾20年，有期徒刑逾二分之一、累犯逾三分之二，由監獄報請法務部，得許假釋出獄」，同條第2項明定「無期徒刑裁判確定前逾1年部分之羈押日數算入前項已執行之期間內。」。

依條文來看，無期徒刑與有期徒刑受刑人間，因羈押日數是否折抵或算入假釋的執行期間，有差別待遇。大法官認為，這樣的差別待遇是要維護兩制度的性質不同，算是重大公共利益，不算違憲。但大法官認為無期徒刑受刑人仍須服刑相當長期間才得報請假釋，法條規定裁判確定前未逾1年部分的羈押日數不算入無期徒刑假釋的已執行期間內，不符合憲法平等原則。

司法院祕書長林輝煌說明釋字第801號解釋。記者王宏舜／攝影
司法院祕書長林輝煌說明釋字第801號解釋。記者王宏舜／攝影

假釋 裁判 大法官

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