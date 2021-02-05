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監院人事案審查爭議釋憲案 大法官不受理
立委賴香伶等41人認為立法院臨時會進行監察院人事同意權審查不完備，向大法官聲請釋憲。大法官認為，立法院相關決議不具法律性質及位階，且屬國會內部事項，決議不受理。
立法院審議第六屆監察院人事同意案，賴香伶等41名立法委員認為，民進黨團未經法定公開答詢審議民主程序，強行變更議程，表決通過監院人事案，程序有明顯瑕疵，應屬違憲，向大法官聲請釋憲。並聲請暫時處分，被提名人不得就任及行使職權等語。
大法官認為，立法院內部的議事行為，並未直接對外發生效力，均不具法律性質及位階，自不得據以聲請解釋。本件聲請與大審法第5條第1項第3款規定不合，依同條第3項規定，應不受理。聲請人有關暫時處分的聲請也應併予駁回。
大法官指出，議事規範如何踐行是國會內部事項，除有明顯牴觸憲法的重大瑕疵者外，依國會自律原則，行政、司法或其他機關，均應予以尊重。本案尚無明顯牴觸憲法的重大瑕疵，依國會自律原則，釋憲機關自應予以尊重。
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