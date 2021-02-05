快訊

陪居檢女友過夜 台中男醫師2採陰傳提辭呈！院方回應了

現場重現／中職轉播權利金從無到有 天價15億元至今難破

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南蘇大媽遭撤銷易科罰金恐入監 法官挺檢方駁回異議

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南蘇姓婦人前年間前往中西區某復健科診所掛號進行復健療程，與櫃台人員口角，持手機朝正在執行醫療業務的物理治療師開啟閃光燈近距離拍攝並咆哮謾罵，二審依醫療法判刑5月，最高法院駁回上訴定讞，檢方原准予易科罰金15萬並分三期，但她持續濫訴及擾亂公署，檢方撤銷易科罰金執行，蘇婦聲明異議，遭台南地院駁回，恐入監服刑，5日內可抗告。

檢方1月15日以「聲明異議人又多次以其另案告訴人改列證人之身分要求檢察官給予證人旅費而大聲咆哮、無理申告法警涉犯強制罪、於夜間櫃檯外等候區、地檢署西側門等地區對於法警不斷咆哮騷擾、拍打櫃檯」等情，認為她在執行期間毫無悔意，完全不改咆哮、藉端滋擾公務機關行徑，是原核准分期繳納易科罰金，顯然不能收矯正及維持法秩序等後效，撤銷易科罰金及分3期繳納處分，並令她文到10日內到案執行。蘇婦不服，聲明異議。

台南地院指出，執行檢察官既已依聲明異議人的具體個案，審酌本案判決內容及綜合該案犯罪特性、犯罪情節等因素，考量其犯罪特性、情節，認若准予受刑人易科罰金，當有難收矯正之效及難以維持法秩序等事由，撤銷易科罰金及分期繳納等處分，應屬行使法律賦予指揮刑事案件執行的裁量權，並無逾越法律授權或有何執行指揮不當之處，因此，駁回蘇婦異議。惟蘇婦5日內可提抗告。

台南蘇姓婦人因持續濫訴及擾亂公署，檢方撤銷易科罰金執行，蘇婦聲明異議，遭台南地院駁回，恐入監服刑。圖／本報資料照
台南蘇姓婦人因持續濫訴及擾亂公署，檢方撤銷易科罰金執行，蘇婦聲明異議，遭台南地院駁回，恐入監服刑。圖／本報資料照

復健 檢察官

延伸閱讀

退役中將收港人獻金竟僅判「十分之一」刑 高檢上訴

男持美工刀隨機攻擊路人 無病識感發病遭判刑

休旅車飆時速100公里 超速撞死沒走行人穿越道8旬老婦

勞金案／游迺文自稱甲狀腺癌不服延押 高院駁回抗告

相關新聞

前立委高志鵬假釋火速批准 下午可出八德外役監

民進黨前立委高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中收受政治獻金50萬元，被判刑4年6月確定，2019年1月10日入監服刑...

網軍案楊蕙如訴委屈：我只是對網路戰爭觀察比較深

檢警指控「卡神」楊蕙如利用網軍汙衊我駐大阪辦事處，間接造成大阪辦事處長蘇啟誠輕生，楊女與網軍共犯蔡福明依侮辱公署罪起訴；...

開庭嗆律師「下輩子小心被人打」 遭免職法官月退剩6.1萬

橋頭地院法官柯盛益開庭時譏律師「你哪一個學校畢業？」、「你還要立一個冤親債主，你下一輩子小心被人打了還搞不清是什麼因素。...

男失蹤13家屬年求佛問神皆無果 新莊警協尋終助他返鄉

雲林縣西螺鎮一名魏姓男子失蹤13年，家屬求神問佛皆無果，其兒子見父親杳無音訊，日前向法院聲請死亡宣告確定後，到新莊警分局...

監院人事案審查爭議釋憲案 大法官不受理

立委賴香伶等41人認為立法院臨時會進行監察院人事同意權審查不完備，向大法官聲請釋憲。大法官認為，立法院相關決議不具法律性...

台南蘇大媽遭撤銷易科罰金恐入監 法官挺檢方駁回異議

台南蘇姓婦人前年間前往中西區某復健科診所掛號進行復健療程，與櫃台人員口角，持手機朝正在執行醫療業務的物理治療師開啟閃光燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。