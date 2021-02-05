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高志鵬獲假釋 台中高分院裁定保護管束將可出監

中央社 / 台中5日電

前立委高志鵬。 聯合報系資料照
前立委高志鵬。 聯合報系資料照
前民進黨立法委員高志鵬因圖利罪，遭判刑4年6個月入監服刑，他服刑過半獲法務部核准假釋，台中高分院今天核准他的保護管束裁定，最快下午就可出監。

台中高分院今天表示，院方今天收到台中高分檢有關於高志鵬的假釋中付保護管束聲請，經法官裁定核准，後續交由台中高分檢簽發假釋付保護管束執行指揮書，高志鵬最快今天將可出監。

高志鵬被控藉關說國有非公用市場用地承租價購案，收取業者新台幣50萬元政治獻金，更二審依圖利罪判刑4年6個月，褫奪公權4年，最高法院駁回上訴而全案定讞。

高志鵬民國108年1月10日向新北地檢署報到後，暫發監台北分監，後來被移到宜蘭監獄服刑，又轉到桃園八德外役監獄。

高志鵬先後在台北監獄及八德外役監服刑，已執行刑期過半（其中外役監縮刑188天），因符合假釋條件，經法務部假釋審查委員會核准後，由台中高分檢依法向台中高分院聲請假釋中付保護管束裁定。

高志鵬假釋出獄後，必須在24小時內至新北地檢向檢察官報到，開始執行假釋中付保護管束。

假釋 高志鵬 監獄

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