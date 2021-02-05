快訊

COVAX談判盡量避中國疫苗？ 陳時中回應了

首批AZ疫苗月底配送 陳時中曝最快這時間在台施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男失蹤13家屬年求佛問神皆無果 新莊警協尋終助他返鄉

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

雲林縣西螺鎮一名魏姓男子失蹤13年，家屬求神問佛皆無果，其兒子見父親杳無音訊，日前向法院聲請死亡宣告確定後，到新莊警分局辦理撤尋，巡佐王聖傑得知此案後，主動協尋魏男，終於發現魏在西螺地區被登記為無名屍，讓魏男一家人放下心中多年牽掛。

魏男兒子日前前往派出所欲辦理撤尋，向警方表示他父親13年前某日向家人說心情不好，想出門走走後就一去不返，期間家人報警協尋之外，還到處求神問佛，但都沒有傳來好消息。

近日魏男因父親杳無音訊，向新北地院聲請死亡宣告確定後，到新莊警分局準備辦理撤尋，警分局防治組巡佐王聖傑得知此事，不忍魏男一家忐忑多年，主動清查法務部無名屍查詢系統，又利用地緣關係、失蹤日期等交叉比對後，發現西螺地區有具無名屍資訊與失蹤魏男極為相似，便通知魏男兒子欲採集DNA送驗。

魏男兒子起先以為採驗需高額費用，不敢貿然答應，經王聖傑告知後，才知道無名屍比對不需費用，也因此確認該具無名屍就是失蹤13年的魏男，讓魏男一家人終於在農曆年前團聚。

新莊警分局提醒民眾，DNA科技鑑驗精準度能提高確認無名屍體身分的機會，民眾若有需求，可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，且完全免費。

新莊警分局巡佐王聖傑見魏男音訊全無，不忍其家屬忐忑多年，主動協助尋找，終助魏男在農曆年前返家。圖／警方提供
新莊警分局巡佐王聖傑見魏男音訊全無，不忍其家屬忐忑多年，主動協助尋找，終助魏男在農曆年前返家。圖／警方提供

失蹤 DNA 法務部

延伸閱讀

限時20天「2杯88折」！伊莉莎白紅茶書房插旗新莊

新莊僑星紡染拆了…塭仔圳重劃案啟動

中職／羅力、索沙新莊開練 口罩戴牢牢

玩笑太超過！他騙妻驗小孩DNA「無血緣關係」 網砲轟

相關新聞

前立委高志鵬假釋火速批准 下午可出八德外役監

民進黨前立委高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中收受政治獻金50萬元，被判刑4年6月確定，2019年1月10日入監服刑...

網軍案楊蕙如訴委屈：我只是對網路戰爭觀察比較深

檢警指控「卡神」楊蕙如利用網軍汙衊我駐大阪辦事處，間接造成大阪辦事處長蘇啟誠輕生，楊女與網軍共犯蔡福明依侮辱公署罪起訴；...

開庭嗆律師「下輩子小心被人打」 遭免職法官月退剩6.1萬

橋頭地院法官柯盛益開庭時譏律師「你哪一個學校畢業？」、「你還要立一個冤親債主，你下一輩子小心被人打了還搞不清是什麼因素。...

男失蹤13家屬年求佛問神皆無果 新莊警協尋終助他返鄉

雲林縣西螺鎮一名魏姓男子失蹤13年，家屬求神問佛皆無果，其兒子見父親杳無音訊，日前向法院聲請死亡宣告確定後，到新莊警分局...

石木欽案調查報告數度出現「湯OO」 神祕人物是他？

富商佳和集團負責人翁茂鍾大舉結交司法警調界高官的「百官行述」案件持續延燒，2月3日鏡週刊報導，軍方與翁茂鍾交往的大有人在，包括多名國軍高層，從民國87年起分別以自己或他人名義向翁買進佳和集團股票，集團此後多年也曾承攬軍服、防彈設備等28項標案，而監察院對石木欽案的調查報告中，數度出現的神祕湯姓人士，引起矚目。

男持美工刀隨機攻擊路人 無病識感發病遭判刑

罹患思覺失調症的黃姓男子，去年在台北市大同區竊取美工刀，光天化日下持刀隨機攻擊路人，當場遭壓制逮捕送辦。士林地院認定，黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。