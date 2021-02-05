男失蹤13家屬年求佛問神皆無果 新莊警協尋終助他返鄉

雲林縣西螺鎮一名魏姓男子失蹤13年，家屬求神問佛皆無果，其兒子見父親杳無音訊，日前向法院聲請死亡宣告確定後，到新莊警分局辦理撤尋，巡佐王聖傑得知此案後，主動協尋魏男，終於發現魏在西螺地區被登記為無名屍，讓魏男一家人放下心中多年牽掛。

魏男兒子日前前往派出所欲辦理撤尋，向警方表示他父親13年前某日向家人說心情不好，想出門走走後就一去不返，期間家人報警協尋之外，還到處求神問佛，但都沒有傳來好消息。

近日魏男因父親杳無音訊，向新北地院聲請死亡宣告確定後，到新莊警分局準備辦理撤尋，警分局防治組巡佐王聖傑得知此事，不忍魏男一家忐忑多年，主動清查法務部無名屍查詢系統，又利用地緣關係、失蹤日期等交叉比對後，發現西螺地區有具無名屍資訊與失蹤魏男極為相似，便通知魏男兒子欲採集DNA送驗。

魏男兒子起先以為採驗需高額費用，不敢貿然答應，經王聖傑告知後，才知道無名屍比對不需費用，也因此確認該具無名屍就是失蹤13年的魏男，讓魏男一家人終於在農曆年前團聚。