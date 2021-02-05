男持美工刀隨機攻擊路人 無病識感發病遭判刑
罹患思覺失調症的黃姓男子，去年在台北市大同區竊取美工刀，光天化日下持刀隨機攻擊路人，當場遭壓制逮捕送辦。士林地院認定，黃犯竊盜罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。又犯傷害罪處有1年6月徒刑，刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護4年。
判決指出，去年6月4日，黃男涉嫌竊取北市大同區一家五金行的美工刀，藏在衣服內未結帳離去。1個小時後，黃在一家超商前，看見余姓男子坐在機車上滑手機，竟從背後勒住余男頸部，把人扯下機車，雙方發生拉扯，黃高舉剛竊取的美工刀朝余男頸部揮舞。
余男驚嚇反抗，出手爭奪美工刀，在路人協助下奪下美工刀，左手虎口受傷，至於黃男則遭獲報到場的警方逮捕。公訴檢察官指出，黃男基於殺人犯意，勒著余男頸部，右手高舉美工刀，由上往下約45度角，打算砍向頸部，涉犯殺人未遂罪。
余男證稱，當下無預警被攻擊，不認識黃男，無法確定他當時的精神狀態，被他抱著頭後，轉頭看到表情猙獰，試圖奪刀時，他被壓著自稱是憲兵，不確定當下是要殺人還是傷害。
黃辯稱，看到太陽很大，精神分裂症狀出現，隨便挑選對象。合議庭依照監視器畫面及告訴人、證人等證詞認為，沒有證據證明黃有殺人故意，持刀攻擊應僅有上害故意。
黃男的鑑定報告結果顯示，20多歲服役回來後發病，診斷思覺失調症，案發前一個月，有身為國際刑警、免死金牌、明星欠自己錢等妄想言詞，情緒易怒每天在家謾罵干擾家人，在警詢筆錄聲稱病症已好，缺乏病識感。
報告指出，黃認定余要去處理糾紛才會攻擊對方，但遭路人壓制、警詢時知曉犯案違法，感到懊悔，且知道傷害、偷竊是違法的，妄想到對付多人，能把事情處理好就好。
合議庭認定，黃男持刀隨機傷害不認識的余男，造成社會恐慌不安，行為可議，衡量因病症導致辨識行為違法或依其辨識而行為能力，顯著減低，依照刑法19條減輕。全案竊盜罪部分，處拘役20日，可易科罰金2萬元；傷害罪處有1年6月徒刑。
合議庭考量，黃男家庭環境已無法對其加以約束，或給予妥適照護，且過往治療服藥狀況不佳，常拒絕回診，認定有施以監護保安處分必要，宣告刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護4年。可上訴。
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