「說好的幸福呢！」十人批評「幸福空間」剽竊獲不起訴

室內裝潢影音平台「幸福空間」製作「幸」節目，去年找王姓設計師講評「天成文旅—華山町」風格，但王男29次以「我們」自稱被原設計團隊批評「剽竊」，10名設計師起義圍剿。事後，「幸福空間」提告兩名黃姓原設計師及8名設計師涉妨害名譽。台北地檢署調查後，依罪嫌不足，今不起訴10人。

「幸福空間」是專門介紹達人裝潢、居家改造的網路平台，自製影音節目在多家電視頻道與網路播出。「天成文旅—華山町」位於台北華山1914文化創意產業園區旁邊，原為第一銀行所屬的倉庫，由「TBDC台北基礎設計中心」團隊規畫改造成飯店。

去年5月間，「幸福空間」播出「天成文旅—華山町」節目引爆剽竊著作權糾紛，6月起不少知情的「台灣室內設計協會」成員紛紛到幸福空間網頁留言抗議，並在臉書上發起「換頭貼運動」力挺原創重要性及價值。

據了解，幸福空間以涉妨害名譽提告80名網友，經過雙方協調，後來僅針對10名設計師提告，包括兩名黃姓原建案設計團隊成員。檢方調查，黃姓設計師首先在網路上開砲批評：「剽竊」、「詐騙不知情消費者。」

近百名名網友群起相挺，圍剿「幸福空間」是「爛媒體」、「誤導大家」、「抵制」，甚至發起「說好的幸福呢！」運動，發表【《幸福空間事件之設計界在怒什麼？》設計師群聯合聲明】。

網友及設計師們四處在臉書、Dcard各網路平台上發表「聯合聲明及懶人包」說明實際狀況。戰火延燒，連天成文旅也發聲明，強調王姓設計師並非「華山町」設計者。

檢方勘驗爭議影片並調閱腳本，確認「幸福空間」團隊原本是要找王姓設計師講評其他裝潢設計案，沒有要把他人設計當成自己之意，但在節目中王男多次以「我們」開頭並搭配畫面，恐有誤導讀者之嫌。