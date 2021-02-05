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開庭嗆律師「下輩子小心被人打」 遭免職法官月退剩6.1萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

橋頭地院法官柯盛益。圖／聯合報系資料照片
橋頭地院法官柯盛益。圖／聯合報系資料照片

橋頭地院法官柯盛益開庭時譏律師「你哪一個學校畢業？」、「你還要立一個冤親債主，你下一輩子小心被人打了還搞不清是什麼因素。」，監察院認為柯嚴重損害人民對法官的尊崇與司法信賴，彈劾柯。懲戒法院職務法庭認為根源在柯「人格不穩定」，今判柯免除法官職務，轉任司法事務官；柯已65歲，須強制退休，退休金額將減大減。

柯（66歲，停職中）原本退休後月退休金為6萬1034元，另有2萬4414元退養金，懲戒後退養金飛了。本案合議庭成員除審判長吳景源和法官王俊雄、林孟皇外，還有台大社工系教授沈瓊桃、東吳大學法律系教授程明修以參審員身分加入審判。

職務法庭統計，本次彈劾案柯共有七件違失。柯2019年2月21日開庭時，質疑原告黃姓律師提出的「追加備位聲明」，揶揄「你拜託欸！讀書讀到傻去了！」、「你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼唸的！」，並問黃是哪間學校畢業，要黃當庭撤回。當被告女律師陳述意見時，同樣遭辱「妳也跟他一樣腦袋糊塗啦！」。

此外，柯盛益在同年1、2月間開庭時，同樣開庭態度不佳，罵當事人或代理人「證人講的會對本件產生什麼樣效果你也不提出來說，反正我這個律師呢，晚上就是去喝酒，我管你法院訴訟進行，是這樣嗎？」、「我在講你你還搞不清楚，你還聽不懂，你還要立一個冤親債主，你下一輩子小心被人打了還搞不清是什麼因素。……你後面一定會有災禍，還搞不清楚」。

柯多次以台語羞辱當事人，還說「你們這些包商該死啦，難怪你拿不到錢，公司開這麼大間，結果這種事情做的嘻嘻哈哈，該你拿不到錢啊」、「真的是氣死人，這種東西是三歲小孩在玩的東西，你拿來這裏扮公伙仔」。

職務法庭認為，柯的言詞逾越審判長訴訟闡明義務範圍，又沒有耐心、態度輕率、恣意辱罵，甚至涉及人身攻擊，違反法官倫理規範、辦理民事訴訟事件應行注意事項等規定。柯在2011年時就因審案態度不良，遭公務員懲戒委員會議決休職1年，且他歷年考績、職務評定多次拿乙等、丙等或未達良好，2013年1月復職後又因審案疏忽，被高雄地院書面警告。

因柯7次違失期間密集，職務法庭認為他不僅危害司法公正、中立，違失的根源在於他「人格不穩定」、無法控制自身情緒，應懲戒。

柯盛益在監察院詢問時說「我們柯家沒有一個有好脾氣的」，並稱從上一次被懲戒後就已經透過佛教及佛經來提升自己的修為，但是「本性要改可能真的沒有這麼快」；職務法庭認為他有悔意，也體認自己不適任法官，因此在免除他法官職務同時，處以轉任司法事務官職務處分。以達懲戒目的，並符合責罰相當及比例原則。

除本案外，柯另因責罵律師「那你們就是把法院的話當成放屁囉」，司法院去年6月第三度將他送監察院審查。

律師 司法院 監察院

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