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休旅車飆時速100公里 超速撞死沒走行人穿越道8旬老婦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

杜姓男子去年以時速100公里，超速行駛在新北三芝區台二線上，在25.6公里處撞上過馬路的簡姓老婦人，致顱內出血送醫不治身亡。杜男事後賠償家屬4百萬元達成和解，士林地院依照過失致死罪判處6月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

55歲杜男去年6月4日上午8時許，駕駛休旅車行駛經台二線25.6公里處小坑路口，遭控以100公里超速行駛，撞上沒有走在行人穿越道的簡姓婦人。

此路段限速70公里，往金山方向約100公尺處、老梅國小前設有行人穿越道，8旬簡姓婦人並沒走在行人穿越道上，遭杜男駕車高速撞擊後，彈飛數公尺外，送醫急救因顱內及胸腔出血，送醫急救不治身亡。

杜男到案後，坦承肇事超速行駛，閃避不及撞擊婦人，沒有酒駕。車輛行車事故鑑定書指出，杜未注意車前狀況，且超速行駛，再加上婦人未依規定穿越馬路，兩者同為肇事原因。

法官審酌，杜犯過失致死罪，事發後打電話報警，符合自首要件，且賠償家屬４百萬元成立調解，家屬願意給予緩刑機會，全案依過失致死罪判處6月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

杜男超速開車撞死老婦人，以4百萬和解獲緩刑機會。圖／本報記者翻攝
杜男超速開車撞死老婦人，以4百萬和解獲緩刑機會。圖／本報記者翻攝

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