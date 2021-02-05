休旅車飆時速100公里 超速撞死沒走行人穿越道8旬老婦

杜姓男子去年以時速100公里，超速行駛在新北三芝區台二線上，在25.6公里處撞上過馬路的簡姓老婦人，致顱內出血送醫不治身亡。杜男事後賠償家屬4百萬元達成和解，士林地院依照過失致死罪判處6月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

55歲杜男去年6月4日上午8時許，駕駛休旅車行駛經台二線25.6公里處小坑路口，遭控以100公里超速行駛，撞上沒有走在行人穿越道的簡姓婦人。

此路段限速70公里，往金山方向約100公尺處、老梅國小前設有行人穿越道，8旬簡姓婦人並沒走在行人穿越道上，遭杜男駕車高速撞擊後，彈飛數公尺外，送醫急救因顱內及胸腔出血，送醫急救不治身亡。

杜男到案後，坦承肇事超速行駛，閃避不及撞擊婦人，沒有酒駕。車輛行車事故鑑定書指出，杜未注意車前狀況，且超速行駛，再加上婦人未依規定穿越馬路，兩者同為肇事原因。