前立委高志鵬入獄服刑756天 最快本月8日可走出外役監

民進黨前立委高志鵬。聯合報系資料照 民進黨前立委高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中收受政治獻金50萬元，被判刑4年6月確定，2019年1月10日入監服刑，迄今已服刑756天，在桃園八德外役監表現良好，可縮短刑期188天，經法務部核准假釋，由台中高分檢今天報請台中高分院裁定，預計最快高志鵬於本月8日即可走出八德外役監。

前立委高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中遊說，收受政治獻金50萬元，2016年11月27日，台中高分院更二審認高志鵬向國有財產局副局長請託、關說，具有「實質影響力」，依貪汙罪將高志鵬判刑4年6月，褫奪公權4年，追繳不法所得50萬元；高的助理姚昇志被判刑1年4月，褫奪公權2年。

高志鵬一審被依貪汙罪判刑5年6月、二審被判決無罪、更一審被判刑7年6月，他不服提起上訴，更二審判決4年6月，本案上訴最高法院被駁回確定。

2019年1月10日，高志鵬入獄服刑，向新北地檢署報到後，暫發監台北分監，後來被移到宜蘭監獄服刑，服刑5個月後，申請外役監服刑，矯正署邀集外部委員開會審查後，決議分發，於2019年6月間移至桃園八德外役監獄。

高志鵬在桃園八德外役監表現良好，可縮刑188天，符合假釋條件，經獄方報請矯正署日申請假釋獲准，由台中高分檢今天報請台中高分院裁定，預計最快高志鵬於本月8日即可走出八德外役監。

二審判決無罪理由是高志鵬既未具備接受請託向行政機關提出詢問或建議之職權，自無從認該五十萬元與其職務上行為有何對價關係，遂判他無罪。而一審、更一審、更二審判決高志鵬有罪是採「職務上行為採實質影響力說」，認定國產局在此案承租過程的決定，顯受到高志鵬關說影響。

檢審查出，2006年間，東豐閣公司向國有財產局申請續租台中市一處國有非公用市場用地，國產局不同意，該公司合夥人，請高志鵬的國會助理姚昇志，託高志鵬向國產局遊說。

姚向高志鵬轉達此事，指事成後對方會以政治獻金當報酬。隔年1月底，高志鵬向當時國產局遊說，國產局函覆同意續租土地給東豐閣；東豐閣人員親手交200萬元賄款給姚昇志，姚先拿其中100萬元償還自己債務。

同年5月高志鵬因參加民進黨不分區立委黨內初選，急需現金，姚昇志以「南投阿德」政治獻金的名義，將50萬元賄款交給一名不知情國會助理，登載在高志鵬的收贈捐款帳簿，事後姚雖告知高志鵬此事，但剩下的五十萬元，姚又留作己用。