妻子想賣房、離婚被家人抓去祭改 丈夫拿湯匙挖嘴強灌符水

桃園謝姓男子和胡姓妻子感情不睦，又因對方想賣房、離婚，就和胡的母親、2名弟弟到佛堂強壓她回家，還載去宮廟要祭改，胡女堅決抵抗卻遭老公、弟弟壓制，謝還拿湯匙強挖她嘴灌符水，胡事後報警驗傷，檢方審酌雙方證詞、醫院診斷，偵結依家暴傷害罪嫌起訴謝、胡母及胡的2個弟弟。

檢方調查，胡女和謝男平時感情不睦、與娘家互動疏離，她因而尋求宗教信仰與心靈寄託，常到佛堂禮佛、彈琴及上課，也曾和媽媽索取土地權狀表達想賣房、離婚意思，謝和胡母、胡的2名弟弟為阻止她賣房，2019年12月24日報警稱失蹤，經警方尋得胡正於中壢某佛堂禮佛。

謝和胡母、胡的2名弟弟趕到現場，見胡女當時在吃晚餐，謝竟從後勒住她脖子，其餘人則將她強壓上車、拿走手機並強迫載回住處，胡女一到家立刻報警，因雙方各執一詞，警方認為是信仰、房屋產權糾紛，告知相關權益後就離開。

謝等不罷休，佯稱要帶胡就醫，實則載到蘆竹區1間宮廟強拉她下車，並由廟方人員替她收驚、拿符水要她喝，因胡堅持拒絕雙方僵持不下，謝失去耐心把妻子壓在地上，胡的2名弟弟幫忙抓住手腳，謝打胡一巴掌後捏住她鼻子，再用湯匙硬挖開嘴強灌符水，胡事後對先生、母親及弟弟提告家暴。

檢方訊時，謝辯稱妻子要咬她雙方才拉扯，胡母表示，怕女兒「卡到什麼」才帶去宮廟給人看，胡的弟弟則說，想了解姊姊為何要賣房才帶她回家，且她精神怪怪的，拿衣服祭改完就回家了，且宮廟沒有符水，只有拿礦泉水給她喝。