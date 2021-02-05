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譏律師「哪校畢業、頭殼壞掉」 法官遭免職退休金大減

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

橋頭地院法官柯盛益。圖／聯合報系資料照片
橋頭地院法官柯盛益。圖／聯合報系資料照片

橋頭地院民事庭法官柯盛益審理案件時，諷原告黃姓律師「你頭殼壞掉」、「哪一個學校畢業的？」，柯曾因屢辱律師、當事人，法評會報由司法院監察院審查，建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。柯遭彈劾後，懲戒法院職務法庭今判免職、轉任司法事務官。

柯已滿65歲，必須強制退休，退休金額將減大減。柯在2011年時屢辱律師、當事人，就曾遭公務員懲戒委員會議決休職1年。這次本案遭彈劾後翌月，柯又因責罵律師「那你們就是把法院的話當成放屁囉」，司法院又將他送監察院審查，也就是這名法官三度被送監院。

66歲的柯盛益為逢甲大學機械系學士，司法官訓練所38期結業。柯去前年二月審理解散合夥事業案件時，黃姓律師追加備位聲明，柯竟說出「你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼念的！」、「你哪一個學校畢業？是哪一個教授教這個民事訴訟？你可以告訴我嗎？」。

除了羞辱，柯還以備位聲明將來無法執行為由，要求黃當庭撤回；黃表示要與當事人討論後再決定，柯卻命書記官在筆錄記載「告訴代理人表示願意撤回備位聲明」。黃異議，柯才叫書記官刪除，另要求黃須於下次開庭提出聲明可執行的法律依據或撤回聲明，否則將把黃移送懲戒並禁止代理。

法評會調取相關卷證、勘驗錄音，發現柯的確脫口「原告律師你大概是念書念到有問題」、「法律是這樣念的嗎？拜託欸！」，另外也對被告複代理人黃姓女律師說「妳也跟他一樣腦袋糊塗啦！妳也跟他腦袋糊塗。」。

柯2008年擔任高雄地院法官時，罵律師「垃圾人」、「嘰嘰歪歪訴」；2011年譏諷聲請保護令的當事人「去媽祖婆那邊一人求一百張符掛在身上，應該也沒有用」、「以我法官看，如果是我我就不會選你當太太」、「妳一直哭是在哭怎樣，是在哭死爸還是哭死母」，法院屢遭陳情。

律師 司法院 監察院

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