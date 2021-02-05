彰化去年交通違規檢舉9萬多件 違停最多

交通檢舉案件從前年元旦起，採取實名制，但彰化縣檢舉案件數不減反增，最近3年，從3萬7765件、5萬7249件到去年的9萬2062件，大幅成長，由於檢舉人都是經驗老到，成案率達6成7，案件數以違規停車最多，其次是未打方向燈、未依號誌行駛。

彰化縣警察局統計，2018年全縣交通違規案件數共36萬3422件，其中檢舉案有3萬7765件、舉發2萬6056件；2019年交通違規31萬9393件，其中檢舉案5萬7249件、舉發3萬8509件；2020年交通違規案件37萬3193件，其中檢舉案9萬2062件、舉發6萬2325件。

彰化縣去年交通違規案件37萬3193件，其中3大交通違規案件，依次是超速15萬44637件、未依標誌行駛4萬5687件及違規停車4萬5198件，而被檢舉案件中，則依次是違規停車最多，其次是未打方向燈、未依號誌行駛。

交通檢舉案件一再攀升，很多民眾都誤以為檢舉交通違規會有檢舉獎金，甚至員警開罰單都有獎金可拿，警方表示這都不是事實，主要是隨著爆料及檢舉的風氣興盛，加上影音設備的精進與普及，讓交通檢舉案件的量與質均有大幅提升。

彰化警方指出，交通檢舉案件的成案率達7成，雖然交通違規檢舉未編列獎金，部分檢舉人是自身權益被侵犯而檢舉，很多則是路見不平的學生及上班族，因平時就有檢舉習慣，熟悉影音器材操作與檢舉技巧，成案率都很高。

彰化警分局五組組長楊士漢說，檢舉人很多都是熟面孔，熟悉檢舉規定或技巧，加上檢舉案件如被警方打槍後，更加精進，而且一些社群也都在分享檢舉心得與技術，甚至在比賽看誰檢舉得多，做為炫耀，助長檢舉案件爆增，成案率相對提高。