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東京著衣驚傳涉10億地下匯兌 調查局約談會計查證

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東京著衣驚傳涉10億地下匯兌 調查局約談會計查證

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局掌握情資，指「鴻海貨運公司」實際負責人洪春燕，涉嫌長期替「東京著衣」、「AIR SPACE」從事兩岸地下匯兌，這2家知名女裝電商在6年間，匯兌金額高達近12億元，台北地檢署檢察官陳立儒昨天指揮航業處搜索4處地點，約談洪春燕姪兒洪郁翔等8名被告到案，今晨依違反銀行法命8人各以5至20萬元交保。

調查局昨天另以證人身分，約談「東京著衣」邱姓會計、「AIR SPACE」鄭姓負責人到案說明，訊後請回。初步清查，鴻海貨運替「東京著衣」地下匯兌10億元，「AIR SPACE」2億元，「加州耶子」1億元，其他還有五分埔的成衣商，總金額逾17億元。

「東京著衣」曾創下20億營收，服飾品牌紅極一時，平均每10秒賣出1件商品，一度成為電商龍頭，打造電商傳奇的創辦人周品均與前夫鄭景太被稱為「神鵰俠侶」；鄭、周後來發生婚變，周失去一手打造的公司，但仍拿出經營企業「快狠準」的精神，迅速再成立Wstyle。

以電商起家的女裝品牌「AIR SPACE」產品線完整，包括服飾、彩妝、泳裝及飾品配件等，在台北、台中擁有近20個實體據點，繼前年首戰泳裝市場狂銷萬件比基尼，去年再推超火辣、噴鼻血的爆乳搶眼款式，穩站台灣電商女裝龍頭。

據了解，鄭景太多年前曾涉假交易遭檢調約談，當時有人向辦案人員表示，有透過地下匯兌付給大陸廠商貨款，檢調追查發現，幫忙「東京著衣」代墊貨款的就是鴻海貨運公司，時間點為2014年1月至2019年12月。

據調查，「東京著衣」、「AIR SPACE」均是在大陸採購服飾，為求方便給付貨款，透過鴻海貨運以「立捷國際」等子公司名義下單，由洪春燕在大陸代墊貨款，再用子公司名義開立發票，服飾最後由鴻海貨運運回台灣。事實上，洪女是暗中協助電商從事地下匯兌，從中賺取利益。

調查指出，鴻海貨運公司是家族事業，昨天約談對象除洪郁翔外，還包括會計人員馮貞蓁、大額提款人員范翔宇，至於洪春燕則滯留海外未到案。

立捷國際負責人洪郁翔（藍衣者）涉非法地下匯兌遭約談。記者張宏業／攝影
立捷國際負責人洪郁翔（藍衣者）涉非法地下匯兌遭約談。記者張宏業／攝影

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