偷拍學生性愛還猥褻女生 實習老師判刑葬送好前程

台中市某高中實習老師的陳男，前年發現男女學生在校內女廁所性愛，即拍攝男女學生性行為畫面，要求男學生前往他的辦公室，支開男同學後，女同學央求不要告訴教官，陳強行撫摸女同學的胸部及下體，經被害人提告，一審依強制猥褻、妨害秘密等罪將他判刑1年1月，緩刑4年，緩刑期間至醫療院所接受精神治療，至無繼續治療之必要為止。檢察官認判決太輕提上訴，二審合議庭認定檢察官上訴無理由，予以駁回。

台中高分院合議庭審酌，陳男前無犯罪紀錄、素行良好，身為學校實習老師，因知悉男女學生在校園廁所內有性行為，竟不思通報學校教官，以正當流程輔導學生，竟以手機偷拍男女學生私密行為影片，並對女學生強制猥褻行為，影響女學生身心發展。

合議庭審理時，以檢察官雖表示不宜給予陳男緩刑宣告，但陳誠心認罪，表示「因為本案的關係，所以我無法完成學校實習，以後也無法從事教職工作，我深刻反省，希望可以請求對方的原諒，知道是非常嚴重錯誤，願意接受法律制裁，但希望法院能給我一個改過自新機會」。

法官認為陳男的家庭支持系統尚稱健全，且陳男能配合接受心理治療，且有繼續接受心理治療之必要，堪認倘逕令他入監執行，未必有利於矯正偏差與障礙，因此宣告緩刑4年。合議庭認檢察官上訴無理由，予以駁回。

判決書指出，陳男自2019年8月1日起，擔任中市某高中實習老師，偶然間發現有該校之學生，曾在該校大樓4樓無人使用女生廁所進行性行為，遂於去年12月13日下午，約同另位江姓實習老師，前往女廁所查看。

陳與江果發現有男女學生，在女生廁所內發生性行為而有聲響，陳男遂進入該廁所隔壁，以手機由上往下拍攝男女學生性愛行為，江雖有進入女生廁所，然因其隨即離去在廁所外等候，並單獨離開現場。

男女學生發現陳偷拍，男學生整理儀容後即步出該間廁所，要求陳男刪除影片內容，陳回稱影片係欲作為證據、不能刪除，雙方因此發生拉扯、爭執，陳對男女學生稱他是學校老師，詢問2人年紀、班級及可能涉犯法律問題 ，要求男學生在下星期五前往他的辦公室，藉此支開男學生。

陳男即詢問女學生與男同學發生性行為次數、地點、有何想法、是否後悔等問題，再強行撫摸女學生胸部及臀部，期間，女學生並對陳男哀求不要將事情報到教官室或散布其所拍得影像內容，陳旋即問她希望如何解決此事，並要求她進入廁所內，並將門上鎖，猥褻女學生。

被害女學生不能確定陳男是否為學校老師，然因顧忌影片遭外流，雖於過程中持續拉開陳的手表示拒絕，但仍未能有效反抗，遭陳男強制猥褻行為得逞。