中山分局包庇色情酒店 關鍵白手套與貪警遭聲押

調查局北機站偵辦中山警分局包庇色情酒店案，辦案人員近日借提在押共犯後，有人供出「嘉麗寶」酒店業者呂振世是關鍵白手套，不但每月收受13萬元行賄管區、派出所長，還仲介其他白手套「交接」行賄任務，昨天搜索約談呂振世、中山一派出所專案員警張寧到案，北檢檢察官林錦鴻認為呂、張有串滅證之虞，向法院聲押禁見，釐清是否還有歷任所長未曝光，案情恐持續升溫。

檢調偵辦中山一派出所包庇「嘉麗寶」酒店案，今天發動第8波搜索，全案行收賄時點從2011至2018年，共經歷3任白手套，分別是綽號「阿布拉」的游岳曦（在押）、呂振世、邱信瑋（在押）；其中呂振世最為關鍵，他不僅是游岳曦後手，也負責牽線邱信瑋「接班」。

檢調指出，「嘉麗寶」酒店業者曾小琪黑白兩道通吃，不僅花錢收買員警，連黑道也送上保護費，檢調掌握，曾小琪每月會給竹聯幫地堂梁姓男子一筆圍事費，辦案人員原以為這筆錢是梁男行賄員警的資金，日前秘密約談梁男到案，發現僅是圍事費，並非賄款，訊後請回。

據調查，呂振世有司法警察背景，離職後擔任「嘉麗寶」酒店白手套，2014至2017年間，負責行賄中山一管區員警陳俊安（在押）等人，每月13萬元，3節加碼至16萬元；呂振世結束曾小琪合作關係後，找來邱信瑋接替送錢工作，由邱信瑋打點陳俊安的後手張寧。

「嘉麗寶」集團旗下共有4間酒店，中山一派出所第9勤區管區員警，負責收受母公司「嘉麗寶」賄賂，第19勤區員警則收受姊妹店「FAIR LADY」賄賂；張寧雖是第9勤區，年紀也才30出頭，但時常替第19勤區「收帳」，類似業者的單一窗口，懷疑張知悉整起行收賄官警名單。