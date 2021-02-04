日商找台灣手搖飲開築地分店 破局竟跨海提告
一間日商3年前找上連鎖手搖飲店「茶珍圓」簽約加盟，將在東京的築地開分店，疑想加盟改代理導致鬧翻，之後指控茶珍圓沒盡到技術指導、教育訓練等，跨海提告求償90萬多元。高雄地院認為，茶珍圓業者有履行傳授相關製販商品的知識，判日商敗訴，仍可上訴。
日商提告主張，2018年12月6日跟茶珍圓的陳姓負責人簽立「茶珍圓日本東京加盟契約書」，約定2019年1月5日至2024年1月4日止，於東京都中央區築地經營加盟店，而雙方約定業者要先赴日提供教育訓練、經營指導援助、技術指導援助及相關服務。
日商指控，陳姓負責人等人到日本後，才陸續採購食材、調理用具，且只有短暫飲品製作教學，2018年12月22日逕自取走加盟店裝潢磁磚，所以隔年6月以存證信函解約，陳姓負責人應返還加盟金、購買原料訂金、裝潢成本等，及代墊日本飯店費用，合計90幾萬。
陳姓負責人供稱，有提供茶珍圓的產品調製秘方、店面裝潢配置圖赴日本，甚至跟日商一起挑選加盟店所需廚具、原物料等，也在當地指導茶飲製作、店內裝潢，已善盡教育訓練、經營指導等援助。
法官發現，陳姓負責人有寄送「茶珍圓配方表」、店內裝潢設計圖等檔案，陳的鄭姓夥伴也出庭證稱，去了日本2次，第1次簽約看地點，第2次原預定在築地做2周教育訓練，但未到考核階段，就因不答應把加盟約改成代理約，日商那邊就威脅不讓住飯店，就回台灣了，實際只去4、5天，確實有履約。
法官從訊息紀錄發現，雙方鬧翻後，陳姓負責人透過翻譯告知「我們會在仔細評估盡快給您消息」，但雙方對合作方式沒共識，日商又要求不能續住飯店，難歸責給茶珍圓，認定不僅解約違法，日商也不能要求損害賠償。
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