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「帝寶名媛」陸勝文被控侵占支票 無罪確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

有「帝寶名媛」稱號的陸勝文，因積欠債務，將帝寶房地信託，事後卻被控侵占支票，遭台北地檢署起訴。台北地院判陸女無罪，檢方上訴，高等法院今判上訴駁回，陸女無罪確定。

陸勝文曾在受訪時說擁有財富之前根本沒買過名牌貨，「第一次毫不猶豫買單價值千萬元珠寶的那一刻，才發現原來我這麼有錢」。

陸勝文原擁有台北市仁愛路帝寶房地，因積欠債務，先後將帝寶房地信託給友人蔡佩君、蔡佩君前夫呂政隆。2016年12月間，男子陳嘉明經人提到這房地，想要低價買入，因此委託代書聯繫買賣，並約定在2017年1月16日談論購屋細節。

陳嘉明認為帝寶房地已設定第二、三順位抵押權，產權複雜，因此希望透過台灣金融資產服務公司承作。陸勝文被控明知1月16日陳委請會計曾曼倩開立的60萬6968元、50萬元支票分別是代繳她先前墊付的安泰銀行房貸利息、台灣金服公司的服務費用，卻在當日簽收支票後，隨即把支票交給債主、永柏企業董事長鄭中平，涉嫌侵占。

高等法院認為，蔡佩君、鄭中平證述陸勝文在收受支票時，陳嘉明是以支票作為帝寶房地買賣的定金，則陸女收受支票作為買賣契約定金後，「並非不能自由運用」，她拿支票給鄭，難認有侵占不法意圖。

從簽約過程來看，陸勝文先經鄭中平通知買賣已成，才自國外返回，並提供身分證影本簽約。高院認為，她轉交剛由買方當場支付的支票給鄭時，帝寶房地買賣契約仍在磋商階段，陳的代書與蔡佩君還在協商，18日才明顯破局，難推認她在交付支票時就有不法意圖。

高院認為檢察官上訴的主張與簽約過程不符，也無法推論陸勝文拿支票兌現時，主觀上有何意圖為自己不法所有的侵占犯意，駁回檢方上訴確定。

陸勝文。圖／聯合報系資料照
陸勝文。圖／聯合報系資料照

債務 北市 檢察官

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