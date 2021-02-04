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勞金案／游迺文自稱甲狀腺癌不服延押 高院駁回抗告

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

勞動基金爆炒股案弊案，勞動基金運用局前國內投資組組長游迺文遭羈押，檢方聲請延長羈押獲准。游抗告，宣稱自己有甲狀腺癌，還要扶養老父幼子，高等法院認為游面對關鍵問題避重就輕，仍有羈押禁見必要，今駁回抗告。

游迺文因涉貪汙案，台北地院認為他涉犯貪汙治罪條例對於違背職務之行為收受賄賂罪與財產來源不明罪、證券交易法操縱股價罪、證券投資信託及顧問法，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，有羈押必要，從去年11月27日起羈押禁見。

檢察官聲請延長羈押，北院訊問游後認為羈押原因未消滅，裁定自1月27日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。游認為卷內未見證據足認他犯罪嫌疑重大，不符羈押要件，且他想澄清自身清白，不可能去和共犯串證，加上自己身體狀況惡化，家有老父幼子，家庭經濟陷入困境，因此提抗告。

高等法院認為，游涉犯之罪為最輕本刑5年以上有期徒刑，有高度逃亡或串證可能，且他在被偵訊到關鍵問題時，一律推稱「不記得、忘記了」，且辯解還與同案被告不一致。高院衡量游有相當社會地位與影響力，共犯也不止一人，指不可能以具保或其他方式取代羈押。

游迺文稱自己有甲狀腺癌，但也說在看守所內都有吃藥，高院認為看守所已提供必要醫療，若有必要也可戒護就醫。此外，高院也指游的家中經濟是否陷入困境、子女要扶養，與羈押原因、必要性是兩回事，因此駁回抗告。

游迺文。圖／聯合報系資料照片
游迺文。圖／聯合報系資料照片

貪汙 甲狀腺

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