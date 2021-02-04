自產自銷？男網拍精液獲利3萬多 被告挨罰5萬

新北市一名黃姓男子因缺錢上拍賣網站網拍精液，開價一瓶550元。示意圖／ingimage

新北市黃姓男子因缺錢上拍賣網站網拍精液，達一百多次，最高一瓶開價550元，新北地檢署今依違反人工生殖法之營利販賣生殖細胞罪處分緩起訴，但需繳交國庫5萬元。

新北市衛生局去年底接獲檢舉，有人在蝦皮拍賣網站張貼「販賣精液」廣告，一瓶開價350元至550元不等價格，在網路上向不特定對象兜售，衛生局人員下載並列印拍賣網站網頁頁面後，函送新北地檢署偵辦。

黃男供稱，從108年12月底開始，透過蝦皮拍賣網站，張貼販售精液廣告，以小瓶350元、大瓶550元代價，對外販售，先後已賣出100多瓶，進帳約3萬餘元。