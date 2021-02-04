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中山警分局包庇酒店案 關鍵白手套落網

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

中山警分局包庇色情酒店案，辦案人員近日借提在押共犯，有人供出「嘉麗寶」酒店呂姓業者是關鍵白手套，每月收受13萬行賄管區、派出所長等官警，檢調今天搜索約談呂，同時再帶回中山一派出所一名張姓員警，晚間依貪汙罪移送台北地檢署複訊，正清查是否還有共犯。

今天是第8波搜索，全案行收賄時點從2011至2018年，經歷3任白手套，據了解，因有共犯想在年節前交保回家，供出中山一派出所專案人員張姓警員也涉賄，呂男負責居中牽線白手套「交接」，讓案件再開花。

據透露，「嘉麗寶」酒店業者曾小琪黑白兩道通吃，不僅花錢收買員警，黑道也送上保護費，檢調曾小琪每月會給竹聯幫地堂梁姓男子一筆費用，原以為這筆錢是梁男行賄員警的資金，日前約談梁男到案，調查後發現僅是圍事費，訊後請回。

員警涉包庇「嘉麗寶」酒店案，檢察官已收押13人，傳出有人想交保咬出其他員警涉賄。

嘉麗寶集團旗下共4間酒店，張被控任職中一所第9警勤區期間收受賄賂，包庇業者。

中山一派出所第9警勤區前管區張姓警員在調查局幹員押解下，移送台北地檢署複訊。記者蘇健忠／攝影
中山一派出所第9警勤區前管區張姓警員在調查局幹員押解下，移送台北地檢署複訊。記者蘇健忠／攝影

酒店 收賄 警察

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