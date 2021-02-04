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勞動基金炒股官員游迺文遭延押提抗告 高院駁回

中央社 / 台北4日電

原勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文，涉嫌收賄操控特定公司股價，日前遭延押，他不服提起抗告主張原裁定不當，且罹癌身體狀況惡化。台灣高等法院今天駁回抗告確定。

檢廉調查，游迺文於去年7月27日起，與大量持有遠東公司股票的寶佳公司及證券商復華公司人員聯繫、聚餐，隨後要求替勞動基金運用局下單的證券公司，以運用局勞動基金相關帳戶，持續掛單買進特定公司股票，達到操控特定公司股價目的。

檢廉查出，游迺文的薪資與每月信用卡費用，明顯入不敷出，游迺文於民國101年9月起至109年9月間，以現金存入個人帳戶金額達新台幣918萬元，資金來源不明。

檢方認定游迺文涉嫌貪污治罪條例違背職務收賄罪、財產來源不明罪、證券交易法操縱股價罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，去年11月向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

由於羈押期限將至，北院1月間提訊在押的游迺文到庭，訊後仍認定游迺文涉犯重罪，有勾串之虞，裁定自1月27日延長羈押2個月，並禁止接見、通信。

游迺文不服遭延押，具狀以卷內沒看到證據足以認定他犯罪嫌疑重大，應不符羈押要件，且他欲澄清自身清白，不可能去和共犯串證，他的身體狀況惡化，家有老父幼子，家庭經濟陷入困境等理由提起抗告。

台灣高等法院受理抗告案後，今天認定，游迺文雖稱有甲狀腺癌等情，但已有在看守所內吃藥，可見看守所已提供必要醫療，且若有必要，也可戒護就醫。

至於游迺文的家庭經濟陷入困境、有未成年子女需扶養部分，高院認為，這與他的羈押原因及必要性之間沒有關聯，游迺文主張並無理由，原審裁定延長羈押，並禁止接見、通信，於法有據，因此駁回抗告確定。

台灣高等法院 收賄

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