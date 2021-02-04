貿易商兩岸地下匯兌17億 檢調搜索約談3人到案

洪郁翔、范翔宇2人移送複訊。記者／張宏業攝影 調查局航業調查處接獲線報，指「協行貿易有限公司」負責人洪郁翔、洪春燕，以開設物流公司為掩護，在大陸設立營運據點，以洪春燕、洪郁翔等銀行帳戶，從事「中國大陸至臺灣」及「臺灣至中國大陸」地下匯兌，不法金額高達17億元，航業處今天搜索約談多處地點，帶回3人偵訊，晚間依違反銀行法移送台北地檢署。

約談對象除洪郁翔外，包括財務部人員馮貞蓁、大額提領款項人員范翔宇，洪春燕滯留海外未歸。