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貿易商兩岸地下匯兌17億 檢調搜索約談3人到案

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

洪郁翔、范翔宇2人移送複訊。記者／張宏業攝影
洪郁翔、范翔宇2人移送複訊。記者／張宏業攝影
調查局航業調查處接獲線報，指「協行貿易有限公司」負責人洪郁翔、洪春燕，以開設物流公司為掩護，在大陸設立營運據點，以洪春燕、洪郁翔等銀行帳戶，從事「中國大陸至臺灣」及「臺灣至中國大陸」地下匯兌，不法金額高達17億元，航業處今天搜索約談多處地點，帶回3人偵訊，晚間依違反銀行法移送台北地檢署。

約談對象除洪郁翔外，包括財務部人員馮貞蓁、大額提領款項人員范翔宇，洪春燕滯留海外未歸。

據調查，洪郁翔是「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」實際或登記負責人，明知未經主管機關核准，不得辦理台幣與外幣匯兌業務，竟於2014年1月至2019年12月間 ，以開設物流公司為掩護，在大陸設立營運據點，從事兩岸地下匯兌，從事兩岸非法匯兌業務，不法獲利17億元。

洪郁翔、范翔宇2人移送複訊。記者／張宏業攝影
洪郁翔、范翔宇2人移送複訊。記者／張宏業攝影

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